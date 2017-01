Moreno apela a romper el pacto de silencio sobre abusos sexuales en infancia

La escritora y psiquiatra María José Moreno, autora de la 'Trilogía del Mal' donde aborda el lado más oscuro del ser humano, ha llamado a romper el "pacto del silencio" que asegura que existe ante los abusos sexuales, sobre todo en los casos que se dan en el ámbito familiar.



Ha asegurado quea pesar del esfuerzo de la víctima por olvidar lo vivido.Con 'La fuerza del eros',, María José Moreno ha finalizado una trilogía editada por Versátil Ediciones, a pesar de estar cerca y de ser capaces de marcar de por vida a sus víctimas.Habla del, un asunto que aborda en su primera obra 'La caricia de Tánatos' de la mano de la protagonista, Mercedes Lozano; de losen la segunda entrega 'El poder de la sombra' o el, en su última novela 'La fuerza del eros'.

La experiencia en su consulta la traslada a sus novelas

Esta psiquiatra, también profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba,traslada a las novelas su experiencia en la consulta, donde ha comprobado que estos males existen. "Escogí tres temas que en mi profesión se ven bastante, me acerqué a ellos porque creía que, aunque todos los conocemos, no sabemos de verdad el daño que hacen", ha explicado con motivo de la presentación de su obra en Zaragoza, dentro de El Festival Negro.Empezó por el, algo que, según ha reconocido, siempre ha querido denunciar, porque considera que las víctimas se sienten totalmente "incomprendidas" al no tener un parte de lesiones, y continúo después adentrándose en el abuso sexual en la infancia dentro del ámbito familiar.Moreno sostiene, como refleja en la segunda obra de su trilogía, que, a pesar de los intentos de las víctimas por olvidar lo vivido y denuncia el pacto de silencio que, a su juicio, se ha producido cuando la agresión se ha producido dentro del núcleo familiar.Al respecto, ha animado a denunciar los casos de, porque considera que así habrá también más conciencia sobre estos males."Es importante saber que no se ha terminado con los abusos sexuales, que siguen sucediendo casos", ha señalado.Su tercera obra 'La fuerza del Eros' lleva a la autora a reflexionar sobre los "depredadores" que pueblan la red al acecho de sus víctimas, niños que no alcanzan a intuir el peligro que corren al exhibirse abiertamente en el mundo de la red. Moreno ha sostenido que el 'gromming', término con el que se refiere al"Estamos un poco ciegos y, a través de educación y prevención, podemos hacerlo. Si los padres sabemos todo el alcance que tiene esta red, le pondremos coto, para que los menores no se impliquen en situaciones", ha destacado.

Años de trabajo

Tras años de trabajo, Moreno ha reconocido estar contenta por haber terminado una trilogía de este "calibre", dondey a ponerse en la piel de personajes en situaciones críticas."Creo que va a dar mucho juego, no solo porque es un thriller piscológico sino porque hay pasajes y frases que, puestas en boca de Mercedes Lozano (protagonista) dan para reflexionar a todos", ha precisado. De momento, Moreno ha recibido opiniones de lectores que se han sentido identificados por las situaciones narradas.