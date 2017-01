Adiós al Licenciado Vidriera, clásico de la noche zaragozana

Han sido casi, casi 30 años. Desde que en la Nochevieja del año 1987 abriera sus puertas, el Licenciado Vidriera se ha convertido en un clásico de la noche zaragozana. En santo y seña de los bares del Casco y ejemplo de supervivencia de los tiempos gloriosos de la zona. Pero 2017 será el año del adiós de este veterano pub, situado en el chaflán entre la calle del Temple y la plaza del Justicia. En 2014, terminó su alquiler de renta antigua y, desde entonces, sus dueños, Juanjo Hervías y Mario Meneses, sabían que era cuestión de tiempo que el edificio se vendiera.



Cosa que ha sucedido y supondrá, contra su voluntad,, y sin grandes alharacas. A Juanjo cerrarlo le da "una tristeza enorme". Por eso no quiere "grandes homenajes". "Pero sí que haremos un, sin hora y a lo que surja", anuncia.Para Hervías, su bar (que toma el nombre de una de las novelas ejemplares de Cervantes) es toda una vida., dice con emoción.Juanjo cuenta que por el Licenciado Vidriera (el Licenciado, a secas, para la mayoría) "ha pasado mucha gente".e incluso ahora viene gente que me cuenta que sus padres se conocieron en él". No obstante, Juanjo cree que el Licenciado tiene entre su clientela una de las medias de edad más altas de la zona, heredera de su larga trayectoria., rememora. "En Madrid se había vivido la Movida y aquí en Zaragoza era algo así como la ‘postmovida’", dice. Entonces,. "Y se trabajaba todos los días", indica Juanjo. "La gente salía lunes, martes, miércoles... Todos los días. Eran profesionales de la noche", apostilla.Al calor del éxito del Licenciado Vidriera (al que acudía también mucha clientela de fuera de Zaragoza), H, que puso de moda los machacados (que luego, a su vez, también se servían en el Licenciado Vidriera junto a sus quemadillos y mojitos).A juicio de Hervías, el "secreto" de mantener negocios de hostelería nocturna tan longevos reside en, primero, "que". Una relación que se mantiene y ha sido, que ahora se encargan también del negocio familiar. Igualmente, en "haber estado abiertos todos los días, no solamente los fines de semana". Y haber "estado siempre al pie del cañón, disfrutar con el trabajo, de manera ques".A pesar del cierre del Licenciado Vidriera,. En los últimos meses han abierto, por ejemplo, tres negocios nuevos en la zona:(calle Contamina),(calle del Temple) y(calle Manifestación). "Yo creo que en el último año y medio está remontando", opina Juanjo, quien, aunque "la normativa es ahora demasiado estricta". "Si cambiara, sobre todo en lo que concierne al aforo, podríamos trabajar mejor", concluye.