Espectáculos para llenar de calidez el fin de semana

El mito de Frankenstein surgió de la revolución científica del siglo XIX, Drácula nació a partir del Romanticismo… ¿Qué monstruos traerá el siglo XXI? Es la pregunta que se planteó la compañía de teatro Hijos de Mary Shelley y que trata de responder en la obra ‘ El hogar del monstruo ’, que se representa en elAlla Compañía Nacional de Teatro Clásico con su particular visión de ‘ Hamlet’ de Shakespeare . El conocido texto es interpretado por Israel Elejalde, Ángela Cremonte, Cristóbal Suárez, José Luis Martínez, Daniel Freire, Jorge Kent y Ana Wagener, bajo la dirección de Miguel del Arco.

Música contra el frío

En lapor la música del grupo de hip hop ‘ Sons of Aguirre’ y el rapero Msias . Un concierto donde la ironía se convierte en canción y cada verso esconde un golpe. MC Endesa y Willy Let, componentes de’ Sons of Aguirre’, son conocidos por parodiar en sus temas las ideologías de derecha e izquierda.Basa es el nombre de una de las lenguas habladas en Camerún y sonarácon el concierto de Blick Bassy Trio . Clément Petit y Johan Blanc acompañan con violoncelo, teclados y trombón a Blick Bassy, que se encarga de la guitarra, el banjo y la voz. Un concierto para dejarse llevar .El compositor y productor zaragozano Jorge Torrecilla 'Bigboy' actúabajo la capa de, su proyecto en solitario. La imaginación y la mezcla de géneros se dan la mano en sus canciones, que combinan el sonido electrónico con las melodías más poperas.Con motivo del aniversario de la muerte de David Bowie,con una jornada dedicada a su figura: ‘ My Bowie ’. Este sábado, los fans del compositor británico podrán disfrutar de un documental sobre su vida, una cena inspirada en él y un concierto tributo. Una gran forma de recordar todo lo que aportó Bowie.

Con niños

¿Se imagina que los utensilios de uso común se convirtieran en improvisados instrumentos? En el espectáculo ‘ ¡Pum-sum-ká! ’ no solo lo hacen, sino que forman parte de unasorpresa. Cinco artistas a cargo de la percusión para hacer disfrutar a todo ritmo a niños y adultos. Se puede asistir a lasEla la compañía Teatro Los Claveles, que llega con un espectáculo infantil que invita a los pequeños espectadores a la reflexión. ‘ Miau, Guau, Kikiriki ’ es unabasada en el respeto. Se trata de una buena forma de hablar con los niños acerca de la tolerancia.Elcon una divertida propuesta que encantará a los más pequeños: ‘ De Quijotes, gitanillas y fregonas ’. En este espectáculo musical se muestran interesantes momentos de la vida de Cervantes y sus personajes Don Quijote y Sancho Panza.En la agenda de Heraldo Ocio se recogen otras muchas propuestas de música, teatro, actividades infantiles, exposiciones, cine, deporte, talleres y mucho más.