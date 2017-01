María León: "Hay incontables guiones, lo que hace falta es hacer películas"

La actriz sevillana María León ha destacado esta noche el buen momento que atraviesa el cine español, y ha considerado que hay incontables guiones, pero lo que hace falta, ha añadido, es hacer las películas.



En declaraciones a su llegada al acto de entrega de lo s XXII Premios de Cine José María Forqué, que entrega la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), León ha señalado que, en su balance personal de 2016, "estoy muy contenta, no sé como será un año mejor, pero espero que todo siga igual".Ha explicadocon Martín Cuenca y Antonio de la torre, entre otros, "de la que tengo muchas ganas de ver el resultado", además de resaltar el trabajo queque rueda en estos días su tercera temporada."De la serie no se puede pedir más, de la suerte que tengo, y casi hay que pensar ya en la cuarta temporada. Toquemos madera. Estar trabajando en Sevilla -donde se ruedan muchas de las escenas de la serie- es toda una suerte".Su compañera de rodaje, la onubense Carmen Frigolet, ha asegurado que su papel, entre otras cosas, le "hace gozar del cariño de la gente y trabajar, y con la que está cayendo estoy muy contenta".Ha señalado que aún no hay fecha para la emisión de la tercera temporada de la serie, pero que su papel, el de una de las tres vecinas de los protagonistas, "que es como una sola vecina, nos hace volver a estar muy contentas".