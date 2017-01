'Yo soy Coco': el nuevo espectáculo de Plataforma de Actrices para la Escena

Este miércoles por la noche, la Plataforma de Actrices para la Escena presentó su nuevo espectáculo: 'Yo soy Coco', inspirado en la vida, la obra y la rebeldía de Coco Chanel (1883-1971). La directora de la compañía, Blanca Resano, contó que fue en un viaje a París donde se enamoró del personaje; habló luego con la dramaturga Susana Martínez (la misma que coescribió ‘Reinas’ con Eva Hinojosa) y esta, en apenas nueve meses, escribió una comedia en la que a una periodista, Ángela (a la que le dará vida Nuria Herreros), le encargan que redacte un artículo sobre Coco Chanel, con motivo de los 45 años de su muerte, para una revista de moda. A partir de ahí se irá reencontrando con el espíritu de la diseñadora y modista que intentó hacer de la necesidad virtud. En realidad, se encontrará con sus espíritus o sus fantasmas, que son hasta cinco.



Coco Chanel huyó de una infancia miserable y, poco a poco, con ilusión y eligiendo muy bien a sus amantes (que también eran sus mecenas y sus plataformas de lanzamiento),. Todo empezó por su capacidad para mejorar las cosas con pequeños detalles:. Luego fue creando su propio sello con una ropa informal y cómoda, apostó por el negro (dicen que se vistió de luto tras la muerte de uno de sus amantes y que ahí descubrió un vestuario elegante, y ya inmortal), por los zapatos bajos, por la ropa de punto, por las joyas y, por supuesto, por los perfumes. Chanel n.º 5 fue todo un emblema: lo creó en 1923 y fue vindicado de manera inolvidable por Marilyn Monroe como la mejor manera para dormir. Ella lo hacía desnuda y con unas gotas de ese perfume.. Colaboró con el cine, con Jean Renoir en ‘La regla del juego’ y con Jean Cocteau, tuvo una relación muy cariñosa con Misia Sert y fue acusada de colaboracionismo con los nazis. En 1944 se retiró a Suiza y estuvo alejada de casi todo hasta 1954. No soportaba el aburrimiento y regresó a los negocios. Aquella mujer enojadiza y displicente, que había llegado a tener 4.000 empleados y que no sabía dibujar,murió en 1971 en una habitación del Ritz. Poco antes del adiós, le dijo a una amiga: “Mira: así es como se muere uno”. Esta diseñadora apasionada, de enorme carácter, contradictoria e incluso airada,La comedia, que estuvieron en su mayor parte este miércoles en el acto de presentación, y se estrenará. El concejal de Cultura y Economía, Fernando Rivarés, dijo que esta apuesta es otra muestra más del “talento local” que se está viviendo en Zaragoza y en Aragón. Una de las intérpretes, Carmen Marín, recordó que ellas, Plataforma de Actrices para la Escena, hacen teatro “para todo el mundo, no solo para mujeres, y soñamos con vivir dignamente de nuestro oficio”.