Bowie, muy presente un año después de su muerte

Artistas e incondicionales recuerdan este martes con diferentes tributos a David Bowie, convertido ya en icono de la música, cuando se cumple el primer aniversario de su fallecimiento a los 69 años, mientras que su viuda, Iman, publicó un sentido mensaje en Twitter declarando el amor que aún siente por su marido.



" (Por siempre jamás, Amor para siempre, Bowie para siempre) es el breve mensaje que Iman ha lanzado, acompañado de una imagen de la silueta de Nueva York surcado por dos arco iris.Un homenaje de Iman un año después de la, una inesperada noticia para el público que desencadenó numerosos actos por parte de sus seguidores, de forma destacada en su, ciudad en la que llevaba años residiendo, pero también en un sinfín de puntos variopintos del planeta.Doce meses después de su desaparición, vuelven a sucederse eventos en honor al irrepetible músico, como el que organiza el-situado en el barrio en el que se crió Bowie, al sur de la capital británica- que ha preparado la, haciendo un repaso a tres prolíficas décadas. En(Irlanda), el cine Light House mostrará el documental 'David Bowie Is', producido por el museo londinense Victoria & Albert, a fin de conmemorar la vida de un "icono cultural".Mientras, en, hay prevista la celebración de unsimilar al evento organizado este domingo en la Brixton Academy de Londres.En la capital británica, miles de aficionados se dieron cita ayer para presenciar actuaciones benéficas de la mano de amigos y allegados del músico, como el actorEn el evento en EE.UU. se prevé la participarán de varios integrantes de la banda que tocaba con el cantante, así como el compositor Mr Hudson, la vocalista de B-52 Kate Pierson o el astronauta canadiense Chris Hadfield, que grabó una versión del 'Space Odity' abordo de la estación International Space Station.La cadena pública BBC emitió este sábado un documental, dirigido por Francis Whately -que ya estuvo al frente de '' en 2013-, en el que analizaba exhaustivamente sus últimos cinco años. El nuevo filme reveló aspectos desconocidos del compositor, como que, mientras grababa el vídeoclip 'Lazarus', extraído de su último álbum, 'Blackstar'.Precisamente, ese trabajo, el 8 de enero de 2016, y está repleto de simbolismos sobre la muerte, por lo que se considera, en cierta manera, una obsequio de despedida del músico.A lo largo de 2017, la BBC planea emitir por todos sus canales y emisoras una serie de programas en memoria del artista.Lay su característica voz le convirtieron en uno de los maestros del, que vivió su momento más álgido en los 70, década en la que creó, en 1972, '', con el que alcanzaría el estrellato.En ese trabajo, Bowie cuenta la extraordinaria historia de uno de sus muchos 'alter ego', Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual que se convierte en estrella del rock, y al que seguirían otras personalidades como Aladdin Sane o el Duque Blanco. Para la posteridad, también, quedan obras de arte musicales como 'Heroes' (1977), 'Lodger' (1979) o 'Scary Monsters' (1980).En 2006, el solista, quepor todo el globo, anunció su intención de tomarse un año sabático, lo que provocó un sinfín de especulaciones acerca de su salud. En esos años tan solo se dejó ver esporádicamente en colaboraciones puntuales, como su aparición por sorpresa en un concierto de David Gilmour (Pink Floyd) en el Royal Albert Hall de Londres ese año.En 2013, sorprendió a la crítica con 'The Next Day', el disco que zanjó esa década de mutismo musical, y que produjo su amigo y habitual colaborador Tony Viscontti. Un año después sacó al mercado la antología 'Nothing Has Changed', con la que celebró medio siglo de carrera y concluyó su producción musical con 'Blackstar', coincidiendo con su 69 cumpleaños y publicado dos días antes de fallecer.