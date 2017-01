2016: "Se fue un torero, se ganó verdad"

Tan triste es pensar que una muerte sirvió para algo como no encontrarle dimensión a la de Víctor Barrio. No hay día en que el emporio taurino anochezca sin dirigir la mirada hacia su estrella. La que ascendió al cielo turolense aquel 9 de julio e ilumina a cuantos le quisieron, conocieron o se sienten humanos. La que sufre con las ofensas de otros pocos y lanza destellos al anonimato; a los ojos de los cobardes que se esconden tras las redes sociales para herir sin compasión.



El odio reprimido no se apiadó de esa, de loso de laque lo vio sucumbir en la plaza. El rencor deboró el honor del difunto, sin esperar siquiera a que lo despidiera el Torico. Gritos de "torero, torero" a su marcha; frases impronunciables en la oscura retaguardia.. Sí el respeto de quien se hace llamar persona. Ése que no guardó el indeseable que aludió sin pulcritud a su tumba. Ése que se perdió entre el egoísmo de animalismos, políticas y otros cuentos. Ése que despertó el sentir generalizado de que una vida, pertenezca a quien pertenezca, no se puede pisotear.. Se fue honrando a los que se visten de luces, más unidos desde entonces. 2016 quedará en el recuerdo como el año en que el sector se levantó y, amparado en la Fundación del Toro de Lidia, emprendió represalias.para terminar de comprender que los triunfos no cobran sentido sin una defensa firme de la tauromaquia. Tuvieron que llegar las vejaciones al compañero caído para sacudir de sangre las almas.Novedosa fue la defensa de la Fiscalía General del Estado; más aún la del presidente del Gobierno. Y el paso del tiempo trajo querellas y homenajes. El más sonado, el 4 de septiembre. Las figuras se citaron en Valladolid para hacerlo revivir.. Cada cual, con una temporada que contar. La apoteosis de sus puerta grandes, el pesar de sus fracasos, las cicatrices sus cornadas... Todo es más sincero tras aquella maldita tarde de verano que no hay que borrar del calendario.. La del que dio su corazón en el ruedo; la de los que se fundieron en un abrazo para gritar ¡basta ya!