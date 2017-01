Las nocheviejas que no salen en la tele

Una parte de España, hoy por la noche, verá a los cocineros de MasterChef o a Cristina Pedroche delante de la Puerta del Sol. Pero hay otra España que no verá la tele ni vibrará con las campanadas madrileñas. Es esa otra España que saludará al año nuevo simplemente de otra manera, en otro lugar.



Hay casiy casi tantas campanadas como relojes en las plazas. Estés donde estés, puedes apropiarte de un racimo de uvas y pasarlo muy bien.Por ejemplo, en Barcelona, habrápara poner los dos pies en 2017, y en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, tras el éxito del año pasado, varios DJ's amenizarán el bailoteo previo y posterior a las campanadas. Por supuesto, los fuegos artificiales pondrán el resto.La iniciativa se ha movido por redes sociales, y hasta tiene un hashtag, lo que augura multitudes y fiesta sin tanto frío como en, en donde podrá degustarse el(vino caliente con canela muy típico en la zona) para ir con la temperatura adecuada alo a las fiestas de las discotecas de después.Lo del frío no es algo que vaya con los participantes de la, en Valencia. Tras las campanadas, estos atletas en mayúsculas lucirán sus esbeltos cuerpos tras las campanadas.Cerca, en, más música en directo y más fuegos artificiales para despedir 2016 y recibir al siguiente en el edificio del Reloj, en lo que será un espectáculo similar al dedonde, además de todo el festín de pirotecnia y bandas y DJ's en directo, se exhibirá un inmenso reloj digital de dos pantallas en luces LED.vestirá parecido. Frente al Ayuntamiento, atentos a su reloj, se concentrarán centenares de personas uva en mano para cumplir el ritual.El propio consistorio tiene previsto repartircomo aperitivo a una proyección de gotas de agua cayendo al son de las propias campanadas. El grupopondrá la banda sonora de la velada.Tener una orquesta da dinero en Nochevieja. Un sinfín de municipios han contratado a una para recuperar éxitos de ayer, hoy y siempre y poner a bailar a los vecinos: a los mayores, a los jóvenes y hasta los niños.Una de las de mayor solera,, tocará en Vegadeo (Asturias) y ladesplegará su habilidad en Dènia (Alicante). Lainterpretará su repertorio en Luarca yen Sierra Nevada, donde ni el frío ni la nieve silenciarán su música.Despedir el año, o saludar el que viene, puede ser un acto de conciliación con la naturaleza. Al, en, se puede ir antes de los primeros destellos del 1 de enero, si es que las nubes o las neblinas lo permiten, para disfrutar de un paisaje inolvidable.La celebración tiene un nombre,y se ofrece chocolate caliente y sardanas.Quien conozcadeducirá que una Nochevieja allí merece la pena, más si uno tiene en cuenta que las campanadas se siguen delante de la torre de La Mangana, que se remonta al siglo XVI. Pero antes, los más valientes podrán participar en, en el tramo del Júcar que hay entre la playa artificial y el paraje del Sargal.Es una forma más de celebrar la Nochevieja por anticipado, aunque para previsores los habitantes deen la comarca de Tierras Altas de Soria. Es un municipio de unos 15 habitantes que se tomó las uvas... ¡el 11 de diciembre!Cuatro días después, pero con mucha más gente (se calculó que unas 20.000 personas), Salamanca albergóuvas y cotillón dos semanas antes de las uvas y los cotillones del resto de España.O de casi toda España. En el barrio de Las Trescientas delos vecinos tomaron las uvas a las 21.10 horas del pasado día 25. Las campanadas sonaron por altavoces.Nochevieja no es sólo la tele. No es sólo la Puerta del Sol. Es mucho más. Disfruten.