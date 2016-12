Bollywood en la niebla

Pero, ¿cómo acaba una conocida actriz india en la Aljafería un 28 de diciembre? La respuesta hay que encontrarla en el director de la sesión, el zaragozano Alejandro Cortés, quien conoció a Usha durante la presentación de su largometraje ‘Refugio’ en un festival de la India. Allí se trabó una amistad que trajo a Usha a España y a la capital aragonesa y que, finalmente, con la Film Comission de Aragón mediante, ha terminado con una segunda visita en forma de este proyecto que, según explicó Cortés, "es también un test" de cara a futuras y nuevas colaboraciones con el país asiático.Así, el ‘book’ de Jadhav supone también una tarjeta de presentación de los paisajes y enclaves aragoneses en un mercado enorme como es el indio, que, por cierto, no vive solamente de la etiqueta ‘bollywoodiense’. La propia Usha Jadhav, de hecho, es un ejemplo de ello. Premiada con el equivalente al Goya por su papel protagonista en la película ‘Dhag’, la joven explicó que Bollywood es solamente la parte más conocida de un cine variado y vastísimo, que engloba producciones independientes y, sobre todo, regionales.dijo Jadhav. De hecho, ella misma fue galardonada por una película no hablada en hindi (lengua predominante en la india) sino en marathi.Tampoco la visita de Usha tuvo que ver con la imagen que de Bollywood se tiene en España. No hubo ni ombligos al aire ni cimbreantes coreografías. Y menos mal, porque el día no estaba para destapes. La niebla fue un aliado para una sesión de fotos más bien intimista, en la que la actriz, vestida de negro y con una camisa blanca, posó mientras muy cerca continuaban las visitas guiadas. De hecho, las enemigas de Usha fueron las bajas temperaturas. La pobre no pudo evitar temblar mientras posaba, pero todo lo salvó con profesionalidad y el espíritu de sacrificio consustancial a los actores.

Saludo institucional

A pesar de la discreción de la sesión fotográfica –que tuvo lugar en zonas vedadas al público cercanas a la Torre del Trovador y en el Salón del Trono–, no quiso dejar de saludar a la estrella india la presidenta de las Cortes, Violeta Barba , que salió a las almenas del palacio para estrechar la mano de la actriz y charlar brevemente con el equipo.por su parte, continuará adelante tras esta sesión con su nuevo trabajo,, un largometraje documental sobre la pintora Teresa Ramón. Mientras, su películaaún sigue dando que hablar, ahora en Estados Unidos.