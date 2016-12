'Los tres cerditos' regresan a Arbolé por Navidad

'Los tres cerditos' regresan por Navidad al Teatro Arbolé de Zaragoza, para narrar sus aventuras y cantar sus canciones este sábado, día 24 de diciembre, a las 12.00, en el marco del festival 'Una Navidad de Cuento'.



Arbolé adaptó al mundo de los títeres esta obra para iniciar a los más pequeños en el hecho teatral. Iñaqui Juárez interpreta y dirige este cuento tradicional que ha pasado de generación a generación a través de la comunicación oral entre padres e hijos.La representación está elaborada con títeres de mesa e hilos y tiene forma de relato. El narrador se combina con los diálogos de los personajes, de forma que cede la palabra a los personajes para que ellos hablen por sí mismos y canten sencillas y pegadizas canciones, pues la música es muy importante en este espectáculo dirigido a niños a partir de 1 año.En la historia hay un cerdito, Tocinete, que es trabajador y que no hace caso a los placeres de la vida sin haber terminado su trabajo. Los otros dos, Cochinillo y Gorrinico, son vagos y perezosos y buscan sólo lo cómodo para poder vivir la vida sin complicaciones.Hay un lobo que es malvado y destructor, así como en esta versión de Arbolé también aparecen otros personajes como el granjero titiritero, Papacerdo, un perro ladrador, y Manolito, un cerdo no humanizado, y otros elementos de la granja.La trama se divide en planteamiento, que introduce la historia y explica por qué los cerditos se tienen que construir cada uno su propia casa; nudo, que cuenta cómo uno de los tres cerditos se construye una casa fuerte con ladrillos y cemento, mientras los otros por jugar y divertirse sólo les da tiempo a hacerse casas de paja y de madera. En el desenlace aparece el lobo, con el final que todo el mundo conoce. ''Veoleo'Por otra parte, el p', una obra dirigida a los más pequeños, de 2 a 6 años, que introduce al público en una hermosa biblioteca, para contar toda la magia que esconden los libros a través de los cuentos de 'Caperucita Roja' y 'El patito feo'.Teatro Arbolé pretende iniciar a los no lectores en el mundo de los libros, las letras y las palabras, que en esta ocasión serán oídas e interpretadas. Intenta acercar los cuentos de siempre a los más pequeños, los que están en las bibliotecas, los que no solo se leen sino que la mayoría de las veces se trasmiten de forma oral.'VeoLeo' traslada la acción a un lugar imaginario lleno de libros, palabras y letras donde se esconden todos los cuentos, los conocidos y los que están por conocer. La biblioteca se convierte en espacio escénico, donde una bibliotecaria muy especial lleva a los espectadores a un lugar donde ver, interpretar, y leer dos de los cuentos clásicos más importantes de la literatura universal 'El Patito feo' y 'Caperucita Roja'.El precio de las entradas para disfrutar de las funciones en