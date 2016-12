Lo más leído en España en 2016

"Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros", escribió Jorge Luis Borges en 1985. Hay frases que no caducan, y para muchos españoles esta sigue en plena vigencia. Si todavía no sabe qué regalar estas navidades, tome nota.





El regreso de Carlos Ruiz Zafón a las librerías ha colocado en el puesto número uno de ficción en 2016 a su novela 'El laberinto de los espíritus', desenlace de la popular saga 'La sombra del viento'', con la que el catalán se consagró en el panorama literario nacional hace 15 años



Dolores Redondo con 'Todo esto te daré', ganadora del Premio Planeta 2016, ocupa el segundo lugar en el ránkin de los libros más vendidos. El internacional Harry Potter, de la británica J. K. Rowling, reaparece en su octava entrega, 'Harry Potter y el legado maldito', reconvertido en padre y adaptado a la escena, y cierra con el bronce la lista. La Europa conmocionada de los años treinta y cuarenta del siglo xx es el escenario en el que se mueven los personajes de 'Falcó', la última novela de Arturo Pérez Reverte, que ocupa el cuarto puesto de los más vendidos.



Los títulos de no ficción más demandados están liderados por la guía para la iluminación de Eckhart Tolle, 'El poder del ahora'. En la segunda posición, 'Los sabores de siempre', del televisivo Karlos Arguiñano, nos recuerda cómo devolver la tradición a los fogones. Albert Espinosa regresa para ayudar a desencriptar la felicidad en 'Los secretos que jamás te contaron'. Los consejos de Marie Kondo en 'La magia del orden' cierran la clasificación de la no ficción.



La Nochebuena está a la vuelta de la esquina. No lo dude. Ponga un libro bajo su árbol, no se pasan de moda. El regreso dea las librerías ha colocado en el puesto número uno de ficción en 2016 a su novela '', desenlace de la popular saga ''', con la que el catalán se consagró en el panorama literario nacional hace 15 añosDolores Redondo con 'ocupa el segundo lugar en el ránkin de los libros más vendidos. El internacionalreaparece en su octava entrega, '', reconvertido en padre y adaptado a la escena, y cierra con el bronce la lista. La Europa conmocionada de los años treinta y cuarenta del siglo xx es el escenario en el que se mueven los personajes de '', la última novela deque ocupa el cuarto puesto de los más vendidos.Los títulos de no ficción más demandados están liderados por la guía para la iluminación de'. En la segunda posición, '', del, nos recuerda cómo devolver la tradición a los fogones.regresa para ayudar a desencriptar la felicidad en ''. Los consejos deen '' cierran la clasificación de la no ficción.La Nochebuena está a la vuelta de la esquina. No lo dude. Ponga un libro bajo su árbol, no se pasan de moda.