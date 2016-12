Actividades y espectáculos para el fin de semana de Navidad

Además, otros muchos espacios se han sumado a la celebración de estas fiestas, como el Centro Comercial Aragonia , que proponeen la zona infantil, o la, también esa misma mañana en la planta calle del centro.Un espectáculo que ningún niño querrá perderse es ‘ La Patrulla al Rescate. El Musical ’, que llega al. Los personajes favoritos de los más pequeños tendrán que ayudar a la tripulación de La Perla Azul a recuperar su barco.enseñarán a los asistentes que hay que ayudar a los demás y que con esfuerzo y valentía se pueden conseguir las metas propuestas.La siguiente propuesta musical también es perfecta para los niños. Lael espectáculo ‘ Cantajuego ¡Viva mi planeta! ’. Una original historia que tiene como escenario un pueblo recuperado tras mucho tiempo abandonado a causa del descuido y la contaminación. Seguro quey aprenden una valiosa lección.Una vez más vuelve el Festival PequePop , en esta ocasión con las, que actúan en la sala. Esta cita consiste en un festival de música para toda la familia en el que los niños menores de 9 años no pagan entrada pero, a cambio, deben donar un juguete en buen estado, destinado a la Fundación La Caridad.

Música para celebrar

Elha seleccionado grandes canciones navideñas y villancicos en ‘ A Capella Christmas ’. El espectáculo se puede disfrutar en el. Los asistentes podrán escuchar temas tan conocidos como ‘Oh Happy Day’, ‘Jingle Bells’, ‘Christmas is all Around’ o ‘White Christmas’.Aquellos que prefieran la música electrónica pueden decantarse por el escenario de, con la presencia dey otros artistas en Nochebuena Face Down Ass Up . Una noche repleta del mejor sonido para recibir el día de Navidad.Otro género muy diferente, el blues, llenará de ambiente Sweet Marta & The Blues Workers actúan en directo eljunto al Canal Imperial. Su álbum ‘Come Love’ da fe de su pasión por la música. Hound dog Taylor, Gary Primich o William Clarke son algunos de los artistas cuyos temas interpretan.

A escena por Navidad

Un musical que no lo es en absoluto. Es ‘ Mongolia. El Musical 2.0 ’, la nueva edición del espectáculo creado por la, en cuyo repertorio hay espacio para gags, vídeos y todo tipo de chifladuras en directo. Su divertida primera entrega fue todo un éxito de público y esta promete repetirlo. Llega alNo hay fiestas navideñas que se precien sin su circo y, en esta ocasión, en Zaragoza se instala el Circo Histórico Raluy para representar su. Además de las funciones, este circo cuenta con una colección de vehículos históricos y una atmósfera muy especial. Su apertura, en el, está prevista para elAlllega lacon el espectáculo El Cascanueces . En este clásico, el coreógrafo y director de la compañía, Víctor Jiménez, se acerca al universo del cuento de Hoffmann a través de la música compuesta por Tchaikovsky. Se puede disfrutar de esta representación los díasEn la agenda de Heraldo Ocio se recogen otras muchas propuestas de música, teatro, actividades infantiles, exposiciones, cine, deporte, talleres y mucho más.