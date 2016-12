Antón Castro: "La cultura es una poderosa compañera de viaje: mejora la existencia"

Y es que cuando una gala empieza y acaba con buena música, el balance suele ser positivo. Si el relleno del emparedado melódico es sustancioso, ya no se puede pedir más. Así ocurrió anoche en la sala Luis Galve, que rozó el lleno. Al referido cierre de-que estrenó además un tema, ‘Nuestra especialidad’- hay que añadir el brillante número inicial decon segundas voces grabadas en directo por ella misma, en una versión del ‘Wicked Game’ de Chris Isaak. El polifacético pianistay el joven cantautor turolenseprotagonizaron las otras intervenciones musicales de la noche.Entre las personalidades asistentes figuraban la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA,y el director general de Cultura,, amén de la diputada y delegada de cultura de la DPZ,y el director general de Cultura del Ayuntamiento de ZaragozaPor parte de la entidad anfitriona estuvieron presentesPresidenta Editora de HERALDO DE ARAGÓN , junto al director de este diario, y el director de Medios de HENNEO , Jrepresentó a la editorial Edelvives, que patrocinaba el galardón de Literatura Infantil y Juvenil, premio que se encargó de entregar.Antón Castro recordó a sus antecesores en el cargo, con especial cariño para, presente en la sala; agradeció la confianza de HERALDO en el suplemento, el apoyo de colaboradores y compañeros (con incidencia en el diseño e ilustración, por cierto) durante más de 500 números... y aludió al poder de, amén de hacer referencia a pensamientos de Van Gogh y Kavafis para refrendar la importancia del arte., autor literario del año para ‘Artes&Letras’, confesó, "a pesar de que estamos dentro de un banco de niebla y resulta complicado que nos vean en casa". Recibió el premio de Mayte Pérez, quien luego confesaría ser fan absoluta de su obra. Le siguió en el atril de premiados el ilustradoren el mentado renglón de Literatura Infantil y Juvenil; a pesar de confesarse más ducho en el trazo que en la palabra, enhebró un bonito discurso que dejó, entre otras verdades, la reflexión de queo incluso más".El cine trajo uno de los momentazos de la cita. La premiada de 2015 fue convocada a entregar el trofeo de 2016: la actriz Luisa Gavasa no pudo estar hace doce meses, pero ahora manifestó sentirse agradecida y emocionada (seguro que canturreó el subsiguiente ‘gracias por venir’ para sus adentros) por entregar el galardón a. Pionero de la televisión en España, cineasta audaz, el zaragozano recordó que "y también habló de sus tribulaciones con la censura en los años del franquismo, que finalmente consiguió sortear después de haberse visto obligado a ser obediente. Con la emoción, olvidó su premio en el atril: Luisa Gavasa se encargó de rescatarlo.(premio de Teatro y Danza) no quiso olvidarse del público y lanzó un deseo prestado, que hizo suyo con gallardía:, y la cultura es la educación que prosigue, de Tachenko, recogió conel premio de Música de manos de Mikel Iturbe. Vinadé celebró el marchamo de artista que confiere este premio a los esfuerzos del grupo, "porque, y(Artes Plásticas) dijo con humildad haber sentido, porque no había hecho méritos para ganarlo.La fotógrafahizo una glosa deen su vida desde la infancia, y los responsables delpremiados por el jefe de Cultura de HERALDO, Santiago Paniagua, en Difusión Cultura e Innovación, hablaron de su proyecto como un. Mayte Pérez y Mikel Iturbe cerraron las intervenciones con sendos discursos valorativos sobre los premios y la importancia de la cultura como agente social.