"La historia de 'Los Amantes' está más cerca de la tragedia griega que del cliché romántico"

Después vino la responsabilidad de dar vida a una historia que ya había sido escrita, difundida, ilustrada e incluso parodiada. Así que me planteé hacerlo desde la honestidad. Tuve que abstraerme de versiones, incluso de la misma recreación de 'Los Amantes'. Partiendo del guión cinematográfico de Santiago Gascón (en el que han colaborado Raquel Esteban, de la Fundación Amantes, y la fotógrafa norteamericana Lori Needleman), he intentado dibujar una historia sin prejuicios. Tan solo dos jóvenes enamorados en el Siglo XIII del Reino de Aragón.Sí, la verdad es que la aventura de Diego, incluidas las batallas, era el contrapunto a la aventura de Isabel en Teruel, más íntima pero no menos llena de vicisitudes. Disfruté mucho con las escenas de acción y me permití alguna licencia como colocar a Acher de Roda, un personaje de 'El Renegado' y 'Templario' (mis comics anteriores), en la lucha de Las Navas de Tolosa echando una mano a Diego. Eran también una oportunidad de hacer olvidar al lector la trama principal cuyo final, obviamente, ya conocía.Siempre me preocupa contar historias que se ajusten a la Historia y ayuden a conocerla e incluso entenderla. Eso me hace buscar cierto rigor en vestimentas y pertrechos pero sin ser una obsesión. En el guión ya estaba reflejada la intención de hacer transcurrir la historia de Diego e Isabel en paralelo a la Historia del Reino de Aragón del S. XIII y darle al periplo de Diego una mayor importancia. No podíamos perder la oportunidad de mostrar al lector el momento histórico tan importante en el que se desarrolla 'Amantes': el reinado de Pedro II. Poner en valor la Historia de Aragón es una constante en mis trabajos y sigo pensando que es una fuente a la que debemos acudir con frecuencia. Me viene a la cabeza ahora 'El Castillo', la novela de Luis Zueco, inspirada en Loarre. He intentado mantener un estilo más realista sin perder cierto aire de línea clara que tienen mis dibujos, de forma natural, que encaja bien con la trama. La narrativa ha intentado ser más adulta quizás para ahondar en la parte final.Todos partimos, es cierto, de un prejuicio edulcorado que, vuelvo ahora a la honestidad, la historia no tiene. Desde mi reflexión, está más cerca de la tragedia griega que del cliché romántico: una pareja de jóvenes enamorados que no pueden revelar su amor, un matrimonio de conveniencia pactado para ella, un niño que se hace adulto en un viaje a la guerra tratando de conseguir la posición que le haga acreedor a la mano de su enamorada, un retorno tardío a Teruel, un sentimiento traicionado en conflicto con la fidelidad al matrimonio (a la costumbre, a la sociedad) y el mortal triunfo del amor. He buscado que en la historia encontrásemos, amor, humor y aventura, reservando los momentos más intensos (en lo narrativo y en el color) para la parte final que es la que tiene la mayor carga emotiva.Uf, a eso me refería con la responsabilidad: demasiados referentes. Existen miles de Diegos e Isabeles en el imaginario colectivo y la idea era no defraudar pero hacer al mismo tiempo míos a los personajes. Si bien es real la oportunidad que me da el guión de viajar en el tiempo, a partir del descubrimiento de Yagüe de los dos cuerpos y el documento donde se narra la historia, me ha permitido contar la historia desde la niñez de los protagonistas hasta el desenlace final. Todas la claves están ahí y nos ayudan a entender el final más allá de la anécdota de la muerte de amor.Me sedujo el gran trabajo en la parte histórica en primer término, pero después de una reflexión sobre la historia de 'Los Amantes', me atrapó su verdad. Más allá de si es real o no, la historia de Diego e Isabel, la historia de 'Los Amantes' es verdadera. Y poner en dibujos una historia así, universal, es una enorme satisfacción de la que me encantaría hacer participe a la mayor parte de lectores posible. Creo que la historia de 'Los Amantes' es también su historia.