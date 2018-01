J.K. Rowling anuncia tres libros más de Harry Potter

Durante el estreno de 'Harry Potter and The Cursed Child', la obra de teatro que continúa con las aventuras de los hijos de Harry Potter y compañía, la autora de la saga, J.K. Rowling, anunció que no habría más historias del joven mago. No obstante, y teniendo en cuenta que el guión de la obra será el octavo libro de la franquicia, habrá tres libros que ampliarán este universo mágico.





Las portadas están diseñadas por Miraphora Mina y Eduardo Lima, que ya trabajaron en el material gráfico de las películas de Harry Potter. Los ebooks se traducirán a varios idiomas, además del inglés, como al español, francés, italiano, alemán, japonés o portugués, y tendrán un precio de 3 dólares (2,65 euros). El universo de Harry Potter El primero de los ebooks, Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide, indagará y descubrirá todos los recovecos mágicos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, resolverá los misterios sobre los fantasmas que habitan en la escuela, o lo que sucede cuando el Sombrero Seleccionador no puede decidir a qué casa enviar a un estudiante.



Short Stories from Hogwarts of Power, Political and Pesky Poltergeists explora la faceta más oscura del mundo mágico. Revela los problemas a los que se enfrenta el Ministerio de Magia, los horrores de la prisión de Azkaban, e incluye una historia original escrita por Rowling sobre Horace Slughorn, el maestro de pociones de El misterio del príncipe.



Los seguidores conocerán más a la profesora del Cuidado de Criaturas Mágicas, Silvanus Kettleburn, o a Minerva McGonagall, a través de una nueva historia escrita por la autora de la saga, que revela la implicación de la profesora de Transformaciones durante la Segunda Guerra Mágica.

Los seguidores conocerán más a la profesora del Cuidado de Criaturas Mágicas, Silvanus Kettleburn, o a Minerva McGonagall, a través de una nueva historia escrita por la autora de la saga, que revela la implicación de la profesora de Transformaciones durante la Segunda Guerra Mágica.

Con estos libros, los seguidores de la saga podrán saber cómo un mago se convierte en un retrato, lo que Rowling piensa verdaderamente de la Profesora Umbridge, o porqué la familia Black pone esos nombres a sus hijos.

Según ha revelado Pottermore, el 6 de septiembre se pondrán a la venta tres ebooks que forman parte de la seriey queLos tres nuevos libros parten de archivos de Pottermore y de escritos originales de J.K. Rowling. No serán por tanto una continuación de la historia de Harry Potter, sino una, como las historias, los personajes o los lugares de la saga.Los ebooks llevan por título Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide, Short Stories from Hogwarts of Power, Political and Pesky Poltergeists y Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies.