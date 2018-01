De la Vega anuncia un decreto que facilitará el empleo a las amas de casa

Un descorazonado27/04/09 00:00

Desconocía la nueva faceta de esta señora, la de impartir titulaciones para facilitar el empleo a quien no lo tiene.- Creo que sería mas acertado impartir empleo para todo aquel que ya obtuvo su titulación y no precisamente en un "pis pas".- De esta mujer he comprobado lo suelta que tiene la lengua -para no decir nada- y cuando lo dice, miente con un descaro increible.- Si quereis comprobarlo entrar en esta Web: http://www.youtube.com/watch?v=Oy-y55Me_t0