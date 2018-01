Torrent propondrá a Puigdemont como candidato a la investidura

La intención expresada por Junts per Catalunya es que la elección del jefe del Ejecutivo pueda realizarse en primera ronda. Si fuera necesaria otra votación, esta se produciría dos días después. En caso de que el candidato no fuese elegido en ese segundo asalto, se abriría un periodo máximo de dos meses para volver a intentarlo. Si superado ese tiempo ningún aspirante consiguiera la investidura, se disolvería el Parlamento catalán y se celebrarían elecciones en torno al mes de junio.

Con la designación de Puigdemont como candidato comenzará mañana una semana de alto voltaje en la que Junts per Cataluya, ERC y la CUP deberán buscar una fórmula para investir al presidente y evitar que el resultado sea impugnado en el Tribunal Constitucional.

Ante la negativa de Puigdemont a volver a España por el riesgo de ser detenido, a día de hoy la única posibilidad que tienen los independentistas es intentar una investidura a distancia, ya sea de manera telemática o a través de la delegación de la representación. Pero la opción a distancia será recurrida y es posible que suspendida.

ERC apoya que el candidato a presidir la Generalitat sea Carles Puigdemont, pero de momento no ha aclarado si también está de acuerdo con que la investidura sea telemática. En un primer momento, los republicanos vincularon su decisión al informe de los letrados de la Cámara. Estos concluyeron que la 'teleinvestidura' no sería posible. Ahora, desde Esquerra lo condicionan todo a la decisión que tome la mesa del Parlamento, en la que los secesionistas tienen 4 miembros (sobre 7). Esa será la primera decisión del nuevo presidente de la Cámara, que la semanada pasada completó con los siete grupos del hemiciclo la ronda de contactos para designar un candidato. Torrent, de ERC, no ha desvelado cuáles son sus planes. "La mesa decidirá cómo se hará la investidura en una situación excepcional", dijo hoy en el diario El Punt Avui.