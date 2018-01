Las frases más destacadas de 'El Bigotes' en el juicio de la Gürtel en Valencia

-"Ricardo (Costa) llama delante de mi a la persona que le consultaba siempre todo y le dijo que había problemas serios de hacerlo de esa manera y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar y si le interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps".

Lo ha dicho en relación a la reunión en la que Costa les dijo que la única forma de cobrar por la deuda que había contraído el PP con Orange Market (empresa de Gürtel) era facturando los trabajos a otros empresarios.

- "Francisco Camps es el único que podía hacerlo", en relación a quién creó la forma de financiación presuntamente irregular del PP valenciano.

- "(Vicente) Rambla no se mojaba por nada ni por nadie, le tirabas al agua y salía seco", en relación a la actitud del exvicepresidente valenciano cuando iba a pedirle trabajo para organizar actos del PP.

- "Delante de mi llamaban al presidente y le decían: 'oye que está aquí Álvaro'.Y decía: 'pues darle el acto del domingo'.Y ya está, otro cacahuete al mono", en relación a su insistencia para que algún cargo del PP regional le diese trabajo a Orange Market -filial de la Gürtel-.

- "Me daban las heces, me daban caca de vaca", en el mismo sentido que lo anterior.

- "Yo era el correveidile, a mí me decían: 'sal corriendo y procura esto'".

- "Se ha pintado esto de tal manera, de manera que Alvarito se comía todo en Valencia, y no se comía ni las mondas".

- "Yo hablaba con el que pillaba y me desahogaba. Pataleaba para que me pagaran".

- "Hay muchos PP que han trabajado con nosotros y ahora se rasgan las vestiduras. Todos los PP de España querían trabajar con nosotros".

- "Tenía una tarjeta de seguridad del PP para no tener que pasar los controles y la sigo teniendo por si acaso alguien la necesita".

- "En el caso Correa me he enterado que Excel es el programa con el que se hacía (la facturación). Pensaba que era la marca de los folios".

- "Llevo dos días oyendo que voy a tirar de la manta, que voy a contar lo que nadie se imagina, pero voy a contar lo que presencié. Siempre que he declarado para la señora fiscal en cualquier pieza de la trama Correa, siempre he dicho la verdad, he dicho lo que sé hasta donde sé. Puede que haya cosas que me haya callado pero hoy voy a contar mucho más de lo que he contado en momentos anteriores".

- "No hay prisa, ¿no? Aunque yo a lo mejor dentro de un ratito si no me levanto reviento", ha dicho mientras se extendía en su declaración al manifestar que quería ser "gráfico".

- "Como me atizan tanto... es que tengo la espalda como un gladiador de latigazos", ha dicho frente a las críticas que ha recibido desde que estalló el caso Gürtel.

- "Aquí no están todos los que son ni son todos los que están", sobre la falta de responsables sentados en el banquillo.

- "Aquí lo que no han dicho es lo que conseguían cuando les soltaban la mandanga", en relación a los 9 empresarios que pactaron con la Fiscalía.

- "De cajas no voy a poder ayudarle mucho. Solo he tratado con cajas de zapatos y con zapatos dentro", en relación a la contabilidad opaca de empresas de la Gürtel.

- "Llegó un momento en el que ni el señor (Ricardo) Costa ni el señor (Vicente) Rambla se podían ver porque no se digerían el uno al otro".

- "Señoría, le rogaría, por favor, me he levantado a las 5 de la mañana. ¿Podemos irnos pronto, por favor?", le ha pedido al juez. Ha sido la frase con la que ha zanjado su declaración.