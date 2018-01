Podemos y C's discrepan sobre si se deben prohibir comportamientos machistas como silbidos, piropos o miradas

Unidos Podemos está preparando en el Congreso una Ley de Violencias Sexuales en la que se regulará el acoso callejero , el mismo que la Junta de Andalucía ha denunciado a través de una campaña con el eslogan 'No seas animal ', en la que buscan sensibilizar acerca de comportamientos machistas como silbidos, piropos o miradas a mujeres por la calle.

La formación morada está de acuerdo con el Ejecutivo andaluz en calificar estas actitudes como violencia machista, según ha explicado la portavoz del partido en materia de Igualdad, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez.

Para Rodríguez es necesario que cualquier medida que se tome en relación a este tema esté enmarcada dentro de un ámbito de trabajo que permita regular desde el piropo hasta el maltrato en el ámbito de pareja. "Nos preocupa lo descompensadas que están la prevención y detección de las violencias sexuales fuera del ámbito doméstico", ha señalado, para apuntar que este tipo de situaciones "dejan ver cómo el Gobierno asume que algunas violencias son más que otras".

Si esta ley que preparan los morados llega a tramitarse, España se acercaría a otros países de Europa en los que ya regulan este tipo de acoso. Así, Bélgica fue el primer país que puso coto a los piropos: desde 2014 se condena con multas entre los 50 y los 1.000 euros. Mientras, Francia lanzó el pasado mes de septiembre una iniciativa legislativa para prohibir piropos y pretende, también multarlos. Por su parte, Portugal también ha legislado el acoso callejero, incluyendo penas de cárcel.

Ciudadanos no lo quiere prohibir

También la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha hablado sobre este tema, señalando que en el Pacto contra la violencia de género se propone hacer una reforma de la Ley de Igualdad en materia de prevención de todas las formas de violencia.

En este sentido, ha apuntado que, "lo que hace la Junta es cumplir el acuerdo" firmado en el Congreso contra la violencia de género y demostrar que las regiones ya están "haciendo su trabajo" en esta materia. Álvarez ha dado la "bienvenida" a este tipo de iniciativas porque, a su juicio, "era urgente meterle mano" al tema del acoso callejero.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado que, a pesar de que España está en un momento en el que "se quiere regular todo", a él no le gusta "prohibir las cosas de por sí" y, en todo caso, le gusta "prohibir los delitos, lo punitivo". "No me gusta prohibir la actitud de alguien si se respeta la ley", ha indicado.

Así, indica que "si un piropo es para halagar a alguien y se respeta a todo el mundo y se hace con respeto" no "sabe cómo prohibirlo", por el contrario, "si un piropo es ofensivo se puede denunciar, por supuesto". "No son dos bloques enfrentados sino absolutamente compatibles, ni hay que escoger: defensa de los derechos de las mujeres y la libertad", ha apuntado.