El Corredor Mediterráneo deja a Salou sin estación de tren

Uno de los destinos de verano más solicitados por todos los aragoneses, Salou, está a punto de perder una de sus conexiones directas con el resto de España. Según apunta Diario Mes Digital, la puesta en marcha del nuevo Corredor Mediterráneo ferroviario de la línea Valencia-Tarragona y, por tanto, el desmantelamiento de las vías actuales dejará a este destino vacacional sin estación de tren y sin servicio ferroviario.

El Ministerio de Fomento, que desmantelará las vías de tren entre Cambrils y PortAventura, ha negado que se haya hecho una petición formal de cesión por parte de la Generalitat para poner en marcha un tranvía que conecte las principales localidades de la Costa Dorada y Tarragona. Sin embargo, desde la Generalitat han asegurado que la petición de cesión de la línea existe.

Por su parte, la Asociación para la Promoción del Transporte Público ha alertado de "la gravísima situación" en que quedarán estas poblaciones si no se pone en marcha el proyecto de tranvía. Según el diario catalán, que recoge las declaraciones del presidente de la asociación, Ricard Riol: "Es la peor noticia que podíamos esperar porque confirma que no hay proyecto aprobado para mantener en servicio las vías y que no hay acuerdo institucional, eso significará la suspensión del servicio".