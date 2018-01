Atasco y punto muerto

Mas, Forcadell, Mundó... El independentismo refleja su fatiga. Convertida en un absurdo, la huida de Carles Puigdemont, pese al respaldo electoral que conviene no ignorar ni ningunear, castiga a los suyos, a los más íntimos. La obcecación, todo un símil que define la anteposición del personalismo frente al interés general, no solo mantiene a Cataluña frenada sino que ha logrado dinamitar a los rostros más reconocibles del secesionismo. Todavía sin haberse dejado rozar por el sentido común, Puigdemont insiste en el disparate de una investidura a distancia, telemática. Corregido por los letrados del Parlament, se retuerce hasta el estrambote cuando sugiere la proclamación de un personaje interpuesto para ocupar el sillón de ‘president’; como lo fue él mismo tras el veto impuesto por la CUP a Mas. Legal, pero muy poco honorable para el futuro ‘president’ de una nueva legislatura al que se le reclamará mucho más que el veloz viaje en avión de Marta Rovira a Bruselas para cerrar el pacto de la Mesa del Parlamento catalán. Un gol por toda la escuadra que deja a Inés Arrimadas sola frente a sí misma y a los Comunes, empeñados en su particular estrategia de hundimiento. Aunque, como matiza Pablo Echenique –sin mostrar la más mínima crítica interna–, la culpa de su descalabro político es de la Prensa.