Arranca el miércoles la Comisión para el análisis del estado autonómico con baile de debutantes y padres de la Constitución. Los diputados quieren sacarle la radiografía a las comunidades como si las autonomías no tuvieran ya más terapeutas que un futbolista argentino. ¿Recuerdan aquella brillante comisión de expertos sobre financiación autonómica? No les hicieron ni caso. El PP va a esta convención de radiología para sacarle la resonancia al déficit autonómico y otras ineficacias. El PSOE se pone la bata blanco roto de reformador federal. Al PSOE se le ocurrió lo de esta comisión para ir hacia ese Estado Federal que no acaba nunca de definir. Miquel Roca les avisa de que un Estado Federal en España es inviable. La primera en la frente. Ciudadanos, que saca pecho, nos viene de reformador de interiores, porque Ciudadanos se está haciendo fuerte en los interiores peninsulares, cosa que preocupa a los otros, sabedores de que la clave de próximos duelos electorales no está tanto en controlar Madrid, sino todos los guadalajaras. Podemos se autoexcluye, de momento, lo cual es una pena porque no cumple con el obligado deber de representación de sus votantes y porque Pablo Iglesias está empecinado en ser la matrona de Podemos al modo Rosa Díez. Estrategia también conocida como "pues-es-mi-escatérgoris-y-me-lo-llevo".

No sabemos a esta hora si la comisión será mero entretenimiento, y así pasen las horas y vengan los días, o si las conclusiones conjugarán el verbo ‘cerrar’. Ahí está la clave. Cerrar. Ningún Estado mundial serio se ha permitido cuarenta años de indefinición. El problema que tenemos los ciudadanos con las autonomías –y las comunidades autónomas con sus administrados– es precisamente que sigue sin cerrase el abanico de competencias. Queda intacta, cuarenta años después, la posibilidad de exigir, presionar y/o chantajear al Gobierno de turno. Hay que cerrar de una vez por todas el marco autonómico con la igualdad y la solidaridad entre territorios como principios básicos. Cerrar el marco competencial es cerrar la capacidad de extorsión presupuestaria.

Hay una creciente masa muy crítica ya no tanto con el papel desempeñado por el sistema autonómico sino con la evidencia de la desigualdad entre autonomías. No sé si en la placa torácica parlamentaria, habida cuenta del retardo de los tiempos políticos, va a salir bien la foto de ese nuevo sentimiento de una parte de la ciudadanía, que ya refleja la demoscopia y que ha nacido tras el golpe de los separatistas del noreste. Los ciudadanos, que hasta ahora nos habíamos preocupado por la desigualdad económica o la desigualdad social, nos empezamos a preocupar de verdad por la desigualdad política de la que nacen tantas injusticias, como que uno de Teruel no nace igual que uno de Pamplona.