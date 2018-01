La tozudez de Puigdemont

El expresidente que se escapó a Bruselas sigue con su irresponsable huida hacia adelante. El mismo día en que Artur Mas anunciaba su retirada, Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, llegaban a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre. El pacto pasa por hacerse con el control de la mesa del Parlament, pieza clave para forzar el reglamento de la Cámara, y por reinvestir al exlíder de la Generalitat, aunque no han cerrado la forma. Es el último disparate de un dirigente que se ha mostrado dispuesto a bloquear la escena política en Cataluña si no logra forzar su propia investidura; e incluso a convocar nuevas elecciones, dilatando la crisis política que tanto ha perjudicado ya la convivencia y la economía de la Comunidad.

Cataluña necesita urgentemente un gobierno estable, que trabaje de una vez en pro del mejor servicio a los ciudadanos y que agote la legislatura, a diferencia de lo ocurrido en las tres anteriores, que no se completaron. Pero la obstinación de Puigdemont, que los ‘comunes’ no frenan, es el principal obstáculo para recomponer el futuro de la Comunidad. Debe seguir los pasos de Artur Mas, Carles Mundó y otras figuras que destacaron en la anterior legislatura, pero que ahora se están situando al margen. Su tiempo ha pasado. Los ciudadanos no pueden estar al albur de los anhelos de un político que está huido de la Justicia y que no ganó las elecciones.