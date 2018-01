Forcadell renuncia presidir Parlament para lo haga alguien "libre de procesos judiciales"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha explicado que su renuncia a repetir en el cargo obedece a que el "nuevo momento político requiere una nueva figura libre de procesos judiciales", y ha defendido su labor en aras de la soberanía de la cámara y de permitir "todo debate parlamentario" y "sin censura".

"Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado a la censura, no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones de garantizar el debate parlamentario", ha dicho Forcadell en rueda de prensa en el Parlament, quien ha confirmado que mantendrá su acta de diputada por ERC y que no abandona la política pese a esta "decisión personal" de no repetir como presidenta del Parlament.

Forcadell, investigada y en libertad provisional en una causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo, ha argumentado que la "nueva etapa política", en la que se desconocen las iniciativas que puedan presentarse en la próxima legislatura, requiere que la persona que esté al frente de la cámara sea una "figura libre de procesos judiciales".