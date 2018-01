En qué creer y por qué

La crisis catalana ha dejado al descubierto una carencia de las generaciones jóvenes actuales españolas. Carecemos de objetivos generales e ideas concretas en las que creer y por las que sentirse concernido, proyectos colectivos en los que implicarse con un sentimiento de pertenencia compartido. Y, si no carecemos de ello, no sabemos cómo hacer patente un plan para llevar adelante esos objetivos y luchar por esas ideas. No busquemos responsables, somos nosotros mismos. Entonemos el mea culpa.