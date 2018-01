"Señor, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos", así respondió el 112 a unos jóvenes atrapados por la nieve en Asturias

Días después de que centenares de coches quedaran atrapados durante horas en diferentes puntos de España a causa del temporal de nieve, van conociéndose historias o anécdotas de los conductores que lo sufrieron. Una de las más sonadas fueron las llamadas al 112 que protagonizaron un grupo de siete jóvenes atrapados por la nieve en la zona montañosa de L'Angliru (Asturias).

En plena madrugada, el todoterreno en el que viajaban les dejó varados en medio de esta zona montañosa, por lo que los jóvenes decidieron llamar al 112 mientras que miembros de la Guardia Civil intentaban ir en su rescate. Ante la imposibilidad del rescate, los agentes pidieron a los jóvenes que descendiera a pie hasta que se encontraran con estos en un punto intermedio. Sin embargo, solo dos del grupo salieron al encuentro, los otros, al no tener ropa adecuada de montaña, decidieron esperar en el coche. No fue hasta las 12 del mediodía cuando todo el grupo se encontró fuera de peligro. La tensa conversación, que los jóvenes publicaron en Youtube, no ha estado libre de polémica.