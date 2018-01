Acusado de atar a la pata de la cama a su expareja para drogarla y pegarla

La sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo jueves, 11 de enero, el juicio contra un hombre acusado de atar a su expareja a la pata de una cama de matrimonio para drogarla y propinarle una paliza durante toda una noche.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 10 años de prisión para José C. S., que cuenta con antecedentes penales con una condena previa por un delito de maltrato en el ámbito familiar, por los delitos de detención ilegal y lesiones.

El escrito de acusación sostiene que el 24 de agosto de 2016 el acusado acudió a las 23.00 al domicilio donde residía su expareja, de nacionalidad española, con la excusa de ver a su hijo. Una vez en el interior de la vivienda comenzó a insultar a la mujer y bloqueó la puerta de salida. Le llamó "puta" y le dijo que "iba a ganar dinero zorreando" para él. "Vas a comer la boca y la lengua de todo el mundo", le soltó.