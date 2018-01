Ryanair no permitirá llevar una maleta en cabina sin haber pagado el embarque prioritario

Maleta de mano y un bulto pequeño más: bolso, mochila o la funda del portátil, podrían valer. Esto era lo que hasta ahora se podía subir a las cabinas de los aviones sin problemas si volábamos con Ryanair, la compañía irlandesa 'low cost' por excelencia. Sin embargo, a partir del 15 de enero las reglas para volar a bordo con los irlandeses cambiarán.

Dentro de su programa 'Siempre mejorando', la aerolínea ha introducido una serie de cambios o de mejoras de las cuales la más llamativa es que ya no se podrá acceder a la cabina con una maleta de mano; solo se podrá con un bulto pequeño. Aquellas personas que quieran acceder con dos bultos, es decir, con su maleta de mano tendrán que abonar un extra de cinco euros para disfrutar del embarque prioritario. En el embarque prioritario, que incluye los dos bultos en cabina, se incluyen también a los pasajeros que hayan adquirido las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus.

Sin embargo, no tener embarque prioritario no significará volar con menos bultos, sino que estos clientes deberán dejar su equipaje de mano en la puerta de embarque para que se facture de forma gratuita.

Otras novedades a partir del 15 de enero