Aragón, Cataluña, Valencia

Cataluña sufre tentaciones independentistas heredadas, muy asentadas, como han mostrado las recientes elecciones autonómicas, que están empeorando, y pueden hacerlo aún más, su comportamiento económico con las regiones vecinas, Aragón y Valencia. Ello se debe a la anómala conjunción en el secesionismo catalán de sus otrora antagónicas sociedades burguesa y campesina. Y, consiguientemente, de los partidos políticos de derecha y de izquierda que históricamente han creado esas sociedades. La sorprendente coalición de los autonomistas y los independentistas, tras la Transición, se ha consolidado, no solo por su culpa sino, sobre todo, a causa de la mala gestión de los gobiernos liberal-conservadores y socialistas españoles. Los cuales, para obtener el apoyo electoral del catalanismo en las elecciones nacionales, les han dejado gestionar su comunidad sin apenas limitaciones. Más aún, intercambiando competencias excesivas a cambio de su apoyo al gobierno nacional resultante.

Una vez controlado improvisadamente el primer brote separatista, ingenuo e irresponsable, cabe esperar que el proceso se modere y racionalice. Sobre todo si los partidos constitucionalistas colaboran entre sí. Pero no es probable que disminuya pronto, como en Madrid aún se confía en que ocurra. De hecho, la constatación reciente por parte de la burguesía catalana de que, debido a la protección que ofrecen los servicios de bienestar y de seguridad social actuales, las grandes crisis económicas, como la última sufrida, no generan ya el anarquismo violento de hace tres cuartos de siglo, es muy probable que hoy la alianza de independentistas y regionalistas de izquierda y de derecha no se derrumbe, como sucedió al principio del siglo XX, sino que se mantenga inalterada. Con tensiones internas, por supuesto, y con el fin de impedir que los partidos ‘españolistas’ gobiernen en la comunidad autónoma.

Ello mantendrá una constante, pero más contenida, emigración de las empresas catalanas, porque la burguesía regionalista tratará de minimizar el coste que sus aventuras políticas vayan a tener para sus fortunas. Se tratará, por ello, no de la marcha de empresas existentes, como hasta ahora, y no solo de sus directivos y con fines únicamente sociales o fiscales. Lo que veremos serán proyectos de ampliación o de creación de nuevas actividades productivas en las comunidades autónomas circunvecinas donde existan factores de producción, especialmente de trabajo cualificado no inmigrante, pero cuyo voto no altere su ‘statu quo’ político, y que posean espacios bien comunicados, suministros, residencias, etcétera de calidad y a bajo coste.