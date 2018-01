El director de la DGT dice ahora que el colapso en la AP-6 no fue solo culpa de conductores

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha matizado sus palabras en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de lss advertencias de circular con la nevada que provocó el colapso de la AP-6 para decir ahora que "no fue culpa exclusiva de los conductores" sino una circunstancia más.

En declaraciones en diversas cadenas de radio esta mañana el máximo responsable de la DGT ha pedido disculpas por los fallos que se han podido cometer", pero ha dejado claro que la responsabilidad de lo sucedido en la AP-6 es de la empresa concesionaria.

"La empresa concesionaria decide si hay que abrir o no la autopista al tráfico. Todas las circunstancias se aclararán en el expediente informativo que ha abierto el Ministerio a Abertis", ha asegurado en Onda Cero, donde también ha defendido que "muchos conductores no tomaron la decisión acercada al salir a la carretera el sábado por la tarde porque se avecinaba una gran nevada".

Serrano ha insistido en la cadena Cope en que los conductores tenían la "suficiente información" de las advertencias de nevada desde el viernes por la mañana.

No obstante, tanto en esta emisora como en Onda Cero y la Cadena Ser, el director de Tráfico ha aclarado que en sus declaraciones de este domingo no señalaban únicamente a los conductores como responsables del colapso del sábado. "No fue culpa exclusiva de los conductores, quiero matizar mis palabras, fue una circunstancia más de las muchas que se dieron".

Entre ellas, ha subrayado la "nevada excepcional" que cayó el día 6 unida a la operación retorno de vacaciones de Navidad.

Precisamente, este lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicados durante el temporal de nieve que azota desde hace dos días la península.

A la reunión asistirá el director de Tráfico, el general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el director general de Carreteras, el director general de Protección Civil y Emergencias, el director general de Política de Defensa/UME y un representante de la AEMET.