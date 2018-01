Ciudadanos pide la comparecencia de Zoido y De la Serna por el "caos" en la AP-6

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados pedirá la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido, para que den explicaciones por el "caos" en las carreteras a causa del temporal de nieve, en especial en la AP-6.

En un comunicado, el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que su grupo registrará este lunes esta petición con el objetivo de que ambos responsables expliquen por qué no se cortaron los accesos a esta autopista de peaje.

Para Gutiérrez "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos".