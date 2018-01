Cospedal advierte de la amenaza de las noticias falsas y de las campañas de injerencia, que buscan "desestabilizar" España

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha puesto este sábado el foco sobre los retos que Defensa tiene que abordar de forma inmediata, como la amenaza de las noticias falsas y de las campañas de injerencia, así como en el uso delictivo del ciberespacio, que buscan "desestabilizar" el país.

Cospedal ha hecho este anuncio durante su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar, que ha presidido Felipe VI en el Palacio Real en presencia de su padre, don Juan Carlos, con motivo de su 80 cumpleaños.

A juicio de la ministra, no habrá plena seguridad si no se toman medidas contra quienes "buscan manipular la percepción del ciudadano para orientarla en favor de intereses de terceros". "No debemos llamarnos a engaño: esas injerencias externas sólo pretenden desestabilizar los países y llevarlos a un clima más propicio para intereses geopolíticos y geoestratégicos que no son los propios de las naciones afectadas", ha advertido.