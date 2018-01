Ochenta momentos en la vida y el reinado de don Juan Carlos

Esta es una selección de los ochenta momentos más importantes de la vida y el reinado de don Juan Carlos:

1.- 5 de enero de 1938.- Don Juan Carlos de Borbón y Borbón nace en Roma.

2.- 15 de enero de 1941.- El rey Alfonso XIII abdica en su hijo el infante don Juan, tras la renuncia de los dos mayores, por lo que su nieto Juan Carlos, primogénito varón, se convierte en Heredero de la Corona.

3.- 1941.- Don Juan Carlos es el gran maestre de la Orden del Toisón de Oro, condecoración que recibe de su padre y que sólo el Rey puede conceder.

4.- 25 de agosto de 1948.- Don Juan y Franco acuerdan que su educación tenga lugar en España.

5.- 9 de noviembre de 1948.- Pisa por primera vez España procedente de Portugal, donde vivía la Familia Real en el exilio, para comenzar su formación académica bajo la disciplina del general Francisco Franco.

6.- 1955.- Inicia su formación militar como oficial en las academias del Ejército de Tierra en Zaragoza, de la Armada en Marín (Pontevedra) y del Aire en San Javier (Murcia).

7.- 1960 y 1961.- Desarrolla estudios universitarios monográficos de Derecho, Economía, Política y Filosofía y se traslada a vivir al Palacio de la Zarzuela.

8.- 14 de mayo de 1962.- Contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía, hija de los reyes de Grecia, a la que había conocido en Londres en la boda de los Duques de Kent.

9.- 20 de diciembre de 1963.- Nace en Madrid su primogénita, la Infanta Elena.

10.- 13 de junio de 1965.- Nace en Madrid su segunda hija, la Infanta Cristina.

11.- 30 de enero de 1968.- Nace en Madrid el tercer hijo, el Infante Felipe, que en 1977 recibe el título de Príncipe de Asturias.

12.- 22 de julio de 1969.- El jefe del Estado, Francisco Franco, propone ante las Cortes a don Juan Carlos como su sucesor.

13.- 23 de julio de 1969.- Jura ante las Cortes y recibe el título de Príncipe de España.

14.- 22 de noviembre de 1975.- Es proclamado Rey de España tras la muerte de Franco. En su discurso expresa el deseo de ser el Rey de todos los españoles.

15.- 25 de noviembre de 1975.- Decreto por el que se concede un indulto general con motivo de la proclamación de Juan Carlos I.

16.- 27 de noviembre de 1975.- Ceremonia de exaltación al trono como Juan Carlos I en la iglesia de San Jerónimo de Madrid.

17.- 31 de mayo a 6 de junio de 1976.- Don Juan Carlos y doña Sofía realizan el primer viaje de Estado como Reyes a República Dominicana y Estados Unidos.

18.- 3 de julio de 1976.- El Rey elige a Adolfo Suárez presidente del Gobierno, en sustitución de Carlos Arias Navarro, entre una terna que completaban Federico Silva y Gregorio López Bravo.

19.- 15 de diciembre de 1976.- Referéndum de la Ley de Reforma Política. Los Reyes ejercen su derecho al voto.

20.- 27 de marzo de 1977.- El Rey firma un Real Decreto que aprueba una amnistía general.

21.- 9 de abril de 1977.- Legalizado el Partido Comunista de España (PCE) tras la labor realizada por el Rey y Adolfo Suárez.

22.- 14 de mayo de 1977.- Don Juan, Conde de Barcelona, renuncia oficialmente a sus derechos dinásticos en favor de su hijo don Juan Carlos.

23.- 15 de junio de 1977.- España vive sus primeras elecciones democráticas en las que triunfa UCD. Los Reyes no votan para mantener a la Corona al margen de los partidos políticos.

24.- 6 de diciembre de 1978.- El pueblo español aprueba en referéndum la Constitución que establece la monarquía parlamentaria como sistema político. Los Reyes acuden a votar la Carta Magna.

25.- 19 de enero de 1980.- Llegan al Monasterio de El Escorial los restos mortales de Alfonso XIII, procedentes de Roma, para ser inhumados en el Panteón de los Reyes. Cinco años más tarde también recibe sepultura la reina Victoria Eugenia en el mismo lugar.

26.- 3 de febrero de 1981.- Primera visita oficial de los Reyes a Euskadi. En la Casa de Juntas de Gernika, parlamentarios y junteros de HB interrumpen al Monarca al entonar el 'Eusko Gudariak' (himno al soldado vasco).

27.- 23 y 24 de febrero de 1981.- La intervención decisiva del Rey en defensa de la Constitución y la democracia desactiva el intento de golpe de Estado a cargo de un grupo de militares y guardias civiles.

28.- 20 mayo de 1982.- El Monarca recibe en Aquisgrán el Premio Carlomagno por su contribución a la construcción europea.

29.- 30 de mayo de 1982.- España ingresa oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, proceso que cuenta con la contribución de don Juan Carlos.

30.- 31 de octubre de 1982.- El Rey recibe a Juan Pablo II, primera visita oficial de un papa a España.

31.- 10 de mayo de 1984.- Se convierte en el primer jefe de Estado español que visita la URSS.

32.- 20 de diciembre de 1984.- Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido más de treinta doctorados, entre ellos los de Harvard (EEUU), Oxford (Reino Unido) y Sorbona (París).

33.- 1 de enero de 1986.- España ingresa en la CEE, la actual UE, en un proceso que cuenta con la participación del Rey.

34.- 20 de junio de 1986.- Los Reyes se reúnen en Barcelona con las autoridades estatales y autonómicas de Cataluña un día después de que ETA matara a 21 personas en el atentado de Hipercor.

35.- 22 de septiembre de 1986.- El Rey interviene en la Asamblea de Naciones Unidas, donde reclama la soberanía de Gibraltar.

36-. 18 de julio de 1991.- Se celebra en Guadalajara (México) la primera Cumbre Iberoamericana, iniciativa que nace por el deseo de España y del Rey de concertar actuaciones con los países de esta comunidad de naciones.

37.- 30 de octubre de 1991.- Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid. Don Juan Carlos ejerce un papel mediador en el conflicto.

38.- 1992.- Año de España: los Reyes en la Exposición Universal de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona. II Cumbre Iberoamericana en Madrid.

39.- 1 de abril de 1993.- Muere Don Juan, padre del Rey. Enterrado en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial.

40.- 7 de octubre de 1993.- Visita de Estado a Francia, con un discurso ante la Asamblea Nacional que rompe la tradición según la cual los jefes de Estado no intervienen desde la tribuna de esta Cámara.

41.- 8 de noviembre de 1993.- Visita histórica a Israel, al ser la primera de un monarca europeo y también la primera de un jefe de Estado tras la firma del reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP.

42.- 18 de marzo de 1995.- La infanta Elena se casa en Sevilla con Jaime de Marichalar.

43.- 9 de agosto de 1995.- Detenidos en Mallorca tres etarras que preparaban un atentado contra el Rey.

44.- 7 de agosto de 1996.- Los Reyes visitan el campamento y a las víctimas de la riada de agua y lodo en el cámping "Virgen de las Nieves" de Biescas, en el Pirineo oscense, que causó la muerte de 87 personas y 200 heridos.

45.- 4 de octubre de 1997.- La Infanta Cristina y el deportista Iñaki Urdangarin contraen matrimonio en Barcelona.

46.- 25 de mayo de 1998.- Primer viaje de Estado a Grecia, país natal de la reina Sofía, al que regresa por segunda vez tras el exilio de la familia real.

47.- 17 de julio de 1998.- Nace en Madrid Felipe Juan Froilán, primer nieto de los Reyes y primogénito de los duques de Lugo.

48.- 2 de octubre de 1998.- El Rey es el primer jefe de Estado recibido en sesiones solemnes en el Senado y la Cámara de Diputados de Italia.

49.- 29 de septiembre de 1999.- Nace en Barcelona el primer hijo de los duques de Palma, Juan Valentín.

50.- 14 de noviembre de 1999.- Los Reyes, en Cuba para asistir a la IX Cumbre Iberoamericana, primera visita de un monarca español a ese país.

51.- 2 de enero de 2000.- Muere en Lanzarote la madre del Rey, María de las Mercedes de Borbón, Condesa de Barcelona. Enterrada en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial.

52.- 9 de septiembre de 2000.- Nace en Madrid Victoria Federica, segunda hija de los Duques de Lugo.

53.- 22 de noviembre de 2000.- Las Cortes celebran en una sesión solemne el 25 aniversario de su proclamación y el Rey destaca ante todos los poderes del Estado el protagonismo del pueblo.

54.- 1 de abril de 2001.- Don Juan Carlos y doña Sofía refuerzan la identidad hispana de Estados Unidos con un viaje a Washington y a los Estados de Texas, Mississipi y Florida, durante siglos bajo la Corona española.

55.- 28 de mayo de 2003.- Los Reyes y el Príncipe de Asturias presiden el funeral por los 62 militares españoles muertos en accidente de avión en Turquía.

56.- 11 de marzo de 2004.- El Rey sigue desde su despacho los acontecimientos del mayor ataque yihadista de la historia de España, un atentado en Madrid que provoca 191 muertos y 1.500 heridos, mientras el resto de la Familia Real visita a las víctimas.

57.- 22 de mayo de 2004.- El Príncipe de Asturias, Heredero de la Corona, contrae matrimonio en Madrid con la periodista Letizia Ortiz.

58.- 31 de octubre de 2005.- Nace en Madrid la primogénita de los Príncipes de Asturias, la infanta Leonor, segunda en la sucesión.

59.- 4 de julio de 2006.- Los Reyes asisten al funeral por las víctimas del accidente del Metro de Valencia, en el que mueren 43 personas.

60.- 29 de abril de 2007.- Nace la infanta Sofía, segunda hija de los Príncipes y octava nieta de los Reyes.

61.- 13 de septiembre de 2007.- Grupos radicales queman fotografías del Rey durante su visita a Girona, una acción que se repite en otras ocasiones y que provoca manifestaciones de adhesión a la Corona.

62.- 5 y 6 de noviembre de 2007.- Don Juan Carlos y doña Sofía realizan su primera visita como Reyes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lo que suscita el malestar de Marruecos.

63.- 10 de noviembre de 2007.- El Rey espeta al presidente de Venezuela, Hugo Chávez: "¿Por qué no te callas?", durante la XVII Cumbre Iberoamericana, en Chile.

64.- 13 de noviembre de 2007.- Anuncio de la separación temporal de los duques de Lugo. En enero de 2010 completan el proceso de su divorcio.

65.- 31 de diciembre de 2007.- El Rey visita por sorpresa a las tropas españolas en Afganistán, en vísperas de su 70 cumpleaños, en lo que constituye su tercer viaje para acompañar a militares españoles en misiones internacionales tras los realizados en 1998 a Bosnia-Herzegovina y en 2002 a Kosovo.

66.- 9 de enero de 2008.- El Rey expresa su renovada determinación de seguir al servicio de los españoles durante una solemne cena, a la que asisten los cargos institucionales de sus 32 años de reinado, celebrada por su 70 cumpleaños en el Palacio de El Pardo.

67.- 11 de septiembre de 2008.- Don Juan Carlos y doña Sofía presiden el funeral por las 154 víctimas mortales del accidente de un avión de Spanair en el aeropuerto madrileño de Barajas, ocurrido el 20 de agosto.

68.- 8 de mayo de 2010.- Extirpan a don Juan Carlos en un pulmón un nódulo de carácter benigno.

69.- 12 de diciembre de 2011.- La Casa del Rey aparta de las actividades oficiales al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por su conducta "no ejemplar", tras ser imputado por supuestas irregularidades en el caso Nóos. En su mensaje de Navidad, don Juan Carlos subraya que "la justicia es igual para todos".

70.- 27 de diciembre de 2011.- Don Juan Carlos es recibido con el aplauso más prolongado que se recuerda en el hemiciclo del Congreso durante la solemne ceremonia de apertura de la X Legislatura.

71.- 18 de abril de 2012.- El Rey pide perdón públicamente al abandonar el hospital, con las palabras: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", tras las críticas recibidas por su viaje privado a Botsuana para participar en un safari, durante el que sufrió la fractura de cadera por la que fue intervenido en ese centro.

72.- Julio de 2012.- Don Juan Carlos rebaja en un 7,1 por ciento su sueldo anual y el de Don Felipe, así como la cantidad asignada al resto de la Familia Real, un recorte que se suma a la disminución de la partida global de la Casa del Rey en un 2,01 por ciento durante 2012 y en un 4 por ciento para 2013.

73.- 10 de septiembre de 2012.- La Casa del Rey inaugura su nueva web oficial, un sistema interactivo de comunicación con los ciudadanos que se completa más tarde con un canal en Youtube y en el que don Juan Carlos publica una carta donde advierte contra quienes alientan disensiones y persiguen quimeras, muy comentada por sus alusiones implícitas al debate soberanista en Cataluña.

74.- 16 de noviembre de 2012.- El Rey anuncia ante el resto de líderes de Iberoamérica reunidos en la Cumbre de Cádiz que se debe someter a una nueva operación en la cadera, intervención que aplaza para cumplir con sus compromisos iberoamericanos y se resuelve con éxito una semana después.

75.- 3 de marzo de 2013.- Don Juan Carlos se somete a una operación de hernia discal, dirigida por el neurocirujano Manuel de la Torre, tras la que recupera su actividad pública mes y medio más tarde.

76.- 21 de noviembre de 2013.- El cirujano Miguel Cabanela completa la implantación de una prótesis definitiva en su cadera izquierda dos meses después de sustituir con una provisional la que llevaba, por haberse infectado. El anuncio de esta doble operación tuvo lugar en la primera y única rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Zarzuela.

77.- 8 febrero de 2014.- La infanta Cristina presta declaración durante más de seis horas ante el juez José Castro como imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Tres años después será absuelta por la Audiencia de Palma.

78.- 2 de junio de 2014.- El Rey anuncia a los españoles su decisión de abdicar en favor de su hijo para que don Felipe pueda "abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación".

79.- 18 de junio de 2014.- En su último acto como jefe del Estado, sanciona en el Palacio Real la ley de la abdicación ante su hijo, quien al día siguiente es proclamado Rey de España por las Cortes Generales con el nombre de Felipe VI.

80.- 7 de agosto de 2014.- Don Juan Carlos inaugura su nueva actividad institucional como exjefe del Estado con una visita oficial a Bogotá para representar a España en la toma de posesión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.