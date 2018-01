De los Coen a Versace, las series internacionales más esperadas de 2018 

La primera serie de los hermanos Coen, la historia del asesinato de Gianni Versace con Penélope Cruz como Donatella, la unión de Sharon Stone y Steven Soderbergh en 'Mosaic' o la adaptación de la novela 'Sharp Objects', con Amy Adams, son algunas de las series internacionales más esperadas del 2018.

Estos son algunos de los estrenos que más darán que hablar en un año en el que también se esperan nuevas temporadas de series aclamadas como 'Westworld', 'Big Little Lies', 'The Handmaid's Tale', 'Glow', 'Por trece razones', 'Sense8', 'Expediente X', 'The Americans' o el final de 'House of cards'.

1.- 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', Netflix.

Aunque la producción es de Fox, en España la estrenará Netflix, aún sin fecha. Penélope Cruz con peluca rubia dará vida a Donatella Versace y Ricky Martin a la expareja del diseñador italiano asesinado hace 20 años por uno de los criminales más buscados de EEUU, en esta serie de diez episodios dirigida por Ryan Murphy.

2.- 'The Ballad of Buster Scruggs', Netflix.