Cerramos el año masticando términos de nuevo cuño como ‘aporofobia’ y viajando hacia el evocador mundo de Tabarnia. Una oportuna mezcla de realidad y ficción que resume con suma exactitud este año que agoniza. La coincidencia de las dos palabras, pese a los empeños de las redes sociales, ha resultado casual, aunque ambas, con una muy diferente gestación, explican sin pretenderlo un fenómeno parecido: el del rechazo y la no integración. La aversión o el miedo al pobre, significado de ‘aporofobia’ acuñado formalmente por la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), guarda una conexión con las fronteras imaginarias de Tabarnia, nacidas como reacción al separatismo y redescubiertas tras los resultados electorales del pasado 21-D. Mezcla de una realidad histórica y de una división lacerante, explica la Cataluña fragmentada en dos mitades de difícil reconciliación.

Finaliza 2017 tal y como comenzó: plagado de tantas o más incertidumbres con las que se encontró la hoja del calendario el pasado 1 de enero. Los 365 días de este atribulado año nos han servido de bien poco. Las dudas, el miedo al contrario y la incapacidad para encontrar soluciones intermedias han logrado imponerse y continúan amenazando el arranque del nuevo año. Ha sido un ejercicio repleto de improvisaciones, peor aún, de interlocutores que se creían iluminados cuerdos y actuaron presos de sus desmanes. Carles Puigdemont ha sido un claro ejemplo de todo ello. Tal y como explicaba Chesterton con su particular estilo, "todos los que han tenido la desgracia de hablar con personas sumidas en la locura o al borde de ella, saben que su principal característica es la horrible claridad con que ven todos los detalles y relacionan una cosa con otra en un mapa mental más complicado que un laberinto. Si uno discute con un loco lo más probable es que salga perdiendo; su inteligencia es mucho más rápida porque no tropieza con el obstáculo del buen juicio". Locos o demasiado cuerdos, la evidencia describe que seguimos sumidos en una dañina falta de visibilidad, con Puigdemont aún en Bruselas y Cataluña sumergida en su laberinto.

El ser humano siempre se ha caracterizado por su permanente deseo, trufado de preocupación, por anticipar el futuro. Pero que nadie se preocupe en exceso: 2018 no se diferenciará demasiado de 2017. Si no cambiamos, si no nos atrevemos a incorporar otro modelo político que allane la convivencia, el vaticinio seguirá sin entrañar dificultad.