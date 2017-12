Rajoy dice que no se plantea remodelar su gobierno y tampoco quiere "precipitarse" con el PPC tras el revés del 21-D

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se plantea una remodelación en su Ejecutivo como defienden algunos dirigentes del partido tras el batacazo que ha sufrido el PP en las elecciones catalanas, ya que, según ha dicho, su Ejecutivo está "cumpliendo bien" con su obligación. Además, ha subrayado que los resultados de las elecciones catalanas no son "extrapolables" a nivel nacional, si bien ha agregado que seguirán trabajando para intentar "mejorar" el apoyo a su partido entre los ciudadanos españoles.

"No voy a hacer ninguna remodelación de Gobierno", ha afirmado tajante Rajoy en una rueda de prensa de balance del año en el Palacio de la Moncloa, acompañado por todos sus ministros. Esta misma semana, el exministro José Manuel García Margallo le solicitaba un cambio de jugadores y jugadores para que el agua no llegue al propio presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que no se plantea esa remodelación porque su Gobierno está "cumpliendo con su obligación". "Si no lo creyera así, efectivamente la haría, pero no es el caso", ha enfatizado, para añadir que a él nadie le ha pedido que realice cambios en su actual equipo ministerial.