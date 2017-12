Detienen a los concejales de la CUP de Reus que no se presentaron ante juez

Los Mossos d'Esquadra han detenido a los dos concejales de la CUP de Reus Marta Llorens y Oriol Ciurana , que, en dos ocasiones, no se presentaron a declarar ante el juez que investiga las protestas en el hotel donde se alojaban miembros de la Policía Nacional desplazados a Cataluña por el 1-O.

Según han informado los Mossos, los dos concejales han sido detenidos por agentes de paisano cuando entraban en el Ayuntamiento de Reus.

Los dos detenidos han sido trasladados a la comisaría de Reus a la espera de ser llevados este jueves ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de esta localidad, que ha ordenado su detención.

Tras serles notificada la orden de detención, los dos ediles habían acudido este miércoles al Ayuntamiento, desde donde han dicho que esperan a que se haga efectiva la orden para detenerles por incomparecencia.

Varias decenas de personas se habían concentrado ante el consistorio en solidaridad con estos ediles.

Tras esta orden de detención, la CUP ha afirmado en su Twitter: "Somos muchas y la solidaridad es la mejor herramienta. Seguiremos construyendo la República y defendiendo los derechos básicos de expresión y manifestación. Reiteramos que no hemos cometido ningún delito".

"Las veces que sea necesario"

Marta Llorens ha asegurado en declaraciones a los medios ante el Consistorio que lo volverían a hacer y lo repetirían "las veces que sea necesario" y ha vaticinado que la represión sigue e irá en aumento y será de larga duración.

Ha explicado que no se han presentado ante el juez porque no reconocen el marco de la justicia española, en sus palabras, y están en contra "del aparato del Estado que pone en evidencia que no hay separación de poderes".

Ciurana ha afirmado que como cada día han acudido a trabajar: "Ya saben donde vivimos y donde trabajamos, lo saben todo porque esta maquinaria del Estado español está organizando todo lo necesario para reprimirnos y que la democracia sea una palabra represiva".

Por otra parte, la juez acuerda citar para el día 29 a las 10.00 horas a la edil de la CUP Maria Assumpció Cuadrada como investigada, después de que la primera vez que fue citada no se pudo llevar a cabo por falta de disponibilidad de su letrado y la siguiente no se presentó.

Manifiesto sobre el 1-O

Después del operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, los portavoces municipales del PDeCAT-CiU, CUP, ERC y Ara Reus firmaron un manifiesto que sostenía que la convivencia se alteró con la llegada a Reus de la Guardia Civil y la Policía Nacional --que se alojaron en hoteles de la ciudad-- y criticaba la intervención policial en la jornada de votaciones.

La juez investiga a un total de 13 personas por estos hechos, entre ellas el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y a seis concejales, así como a cuatro bomberos y dos personas de un gimnasio; la causa está abierta por un supuesto delito de incitación al odio y, en el caso de los bomberos, también por malversación.

La causa se abrió tras una denuncia de la Policía Nacional por la polémica generada por la estancia de los agentes en un hotel de la ciudad para participar en el operativo contra el 1-O, y concretamente sobre acontecimientos del martes 3 de octubre, día de paro en Cataluña.

Delante del Hotel Gaudí de Reus, donde estaban hospedados los agentes, se convocó una manifestación contra su estancia en la localidad y, por otra parte, los grupos municipales firmaron el manifiesto que criticaba "la violencia brutal e injustificable" del dispositivo.