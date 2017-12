Denuncian una "puja para bailar con mujeres" organizada por el Ayuntamiento de Lecrín (Granada)

El alcalde de Lecrín (Granada), Salvador Ramírez (PSOE), ha lamentado que se haya "malinterpretado" la tradición de la puja que se pretende recuperar en este municipio con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes y ha garantizado que en ella "no sólo no se subastan mujeres" con las que bailar, sino que puede participar cualquier persona que quiera gastar una inocentada a un conocido pujando para someterle a un reto.

Ramírez ha reconocido que quizá fue "erróneo" poner como ejemplo de la puja el que un hombre ofreciera dinero para bailar con la esposa del alcalde y éste, para evitarlo, subiera la aportación.

No obstante, ha insistido en que "lo que se está diciendo no es la realidad" y ha precisado que el Ayuntamiento no organiza esta iniciativa, que parte de los mayordomos de las fiestas y forma parte de las rifas de juguetes, jamones y otros productos que se llevan a cabo para recaudar dinero para las fiestas y para mantener la parroquia.