Colau reclama al Estado que aporte 40 millones más al transporte público

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado este sábado en un comunicado que en los últimos siete años el Estado ha dejado de invertir 540 millones en el transporte público metropolitano, una aportación que considera "necesaria para poder llevar a cabo una congelación de tarifas".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado una carta al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle que se haga efectiva esta inversión, después de que el gobierno municipal haya incrementado un 86 % el dinero que destina al transporte público desde 2010.

El consistorio defiende que trabaja para cumplir los objetivos del Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2013 a 2018 fomentando los desplazamientos a pie, en transporte público y en bicicleta y reduciendo el vehículo privado.

La alcaldesa defiende que es necesario que la financiación del transporte público "no dependa de las fluctuaciones en las inversiones de las administraciones implicadas" y destaca que España es el único país europeo que no tiene una ley estatal de financiación en este ámbito y que las prioridades de inversión no están orientadas al transporte público de proximidad, "que es el más usado a diario por millones de personas".

Según datos difundidos este sábado por el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que en el período 2010-2017 del Ayuntamiento ha incrementado en un 86,7% sus aportaciones; el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un 21,8%; y la Generalitat, un 26,9%, el Gobierno del Estado ha recortado un 45,8% sus aportaciones al sistema.

"Esto supone que en los últimos siete años, el Estado ha dejado de invertir un total de 540 millones de euros en el transporte público metropolitano de Barcelona, una cifra que equivale a la deuda que tiene el sistema", ha subrayado el Ayuntamiento, que ha recordado que el Estado había llegado a aportar 200 millones de euros año al transporte público de Barcelona.

Por eso, el Ayuntamiento ha reclamado al Estado que incremente en 40 millones su aportación este año "para que se pueda hacer efectiva la mejora estructural de la oferta necesaria para dar respuesta a el incremento de pasaje y la congelación de tarifas de cara al 2018".