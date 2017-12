Rajoy y Puigdemont vuelven a la casilla de salida después del 155 y de unas elecciones

Como si nada hubiera pasado en estos dos meses, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont ha retomado, al menos en los primeros tanteos, las posturas de los días previos a la declaración de independencia y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Cataluña. El jefe del Ejecutivo ha ofrecido "diálogo dentro de la ley" y el expresidente fugado en Bruselas reclamó "diálogo sin condiciones previas". El mismo lenguaje que empleaban antes del trepidante 27 de octubre.

El presidente del Gobierno ha comparecido este viernes en la Moncloa tras las reuniones de la dirección del PP y del Consejo de Ministros, en las que el rotundo revés recibido por los populares fue de obligado análisis. Rajoy, semblante serio y aspecto preocupado, ha ofrecido al próximo presidente de la Generalitat "colaboración siempre en el marco de la ley" y, aunque el próximo Ejecutivo catalán será independentista, confió en que se abra "una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad".

El ambiente taciturno en Madrid ha tenido su contrapunto en la sede del PDeCAT en Barcelona y en el cuartel general belga, donde todo era jolgorio y buena prueba de ello es que Puigdemont en una videoconferencia interna con los candidatos de su lista ha bromeado sobre el "pollo de cojones que hay en España" con los resultados electorales de Cataluña. En su intervención en abierto, el expresident se ha mostrado más serio y ha reclamado que se aplique "la receta de la política" basada en un diálogo sin líneas rojas. Ha mostrado, asimismo, su disponibilidad a conversar con Rajoy, "incluso en la Moncloa", siempre que le den "garantías" de que no va a ser detenido. Pero para más tranquilidad, apuntó, la cita con Rajoy debería ser "en Bruselas o en otros país de la Unión Europea, menos España", donde tiene una orden de captura por negarse a declarar ante el juez.