Ciudadanos gana las elecciones pero el independentismo retiene la mayoría

Ciudadanos fue un tsunami y ganó las elecciones en escaños y en votos. Pero no gobernará. Los independentistas conservan por los pelos la mayoría absoluta y, si se ponen de acuerdo, retendrán la Generalitat de Cataluña. Carles Puigdemont y Junts per Catalunya fueron los otros triunfadores de la noche al ser la segunda fuerza y derrotar a Esquerra contra pronóstico y contra las encuestas. Pero quién será el presidente es otra cuestión, porque sobre el fugado a Bruselas pesa una orden de captura y será detenido si, como ha prometido, regresa.

El partido naranja, con apenas once años de historia, ha protagonizado la trayectoria más fulgurante de la que se tiene noticia. Ciudadanos obtuvo un triunfo incontestable con 37 diputados en el Parlamento de Cataluña y más de un millón de votos, casi el 26% del total. Una campaña antiindependentista sin concesiones y una buena candidata, Inés Arrimadas, han permitido a los liberales convertirse en la primera fuerza y derrotar a Junts per Catalunya y Esquerra. Arrimadas, sin embargo, no va a ser la próxima presidenta de la Generalitat porque sus hipotéticos socios constitucionalistas, PSC y PP, obtuvieron unos resultados discretos, el primero, y catastróficos el segundo. La suma de los tres se queda en 57 diputados, cinco más que en la pasada legislatura pero lejos de los 68 de la mayoría absoluta.

Los secesionistas mantienen la mayoría absoluta porque, como se esperaba, no ha habido transferencia de votos entre los dos bloques, y, por tanto, Ciudadanos ha cimentado su triunfo al absorber la estampida masiva de votantes del PP y una fuga menor del PSC. Paradojas de la política, Ciudadanos rentabiliza la aplicación del 155 y el PP paga la factura. Los constitucionalistas han mejorado los resultados de 2015, han pasado de 52 diputados hace dos años a 57, y del 39% de los votos al 43,5%. Se han repartido casi las mismas papeletas de forma distinta.