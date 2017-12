Al colegio electoral con las mechas a medio hacer y otras anécdotas de la jornada

Esta atípica jornada de elecciones en día laboral (la primera en 25 años), no ha dejado indiferente a nadie. En L'Hospitalet de Llobregar, una mujer que se encontraba en la peluquería no ha querido perder la oportunidad de saludar a Albert Rivera minutos después de que votara en el colegio electoral de Santa Marta. De hecho, en el momento en el que se ha acercado al líder de Ciudadanos, todavía tenía el papel de las mechas en la cabeza.

Una mujer sale de una peluquería para saludar a Albert Rivera. Efe

Aparición de papeletas "intrusas"

La Junta Electoral Provincial de Lérida y la de Tarragona han tenido que apartar algunas papeletas de la candidatura retirada Diàleg Republicà, vinculada a ERC, que habían aparecido en algunos colegios electorales de ambas provincias.

La Junta Electoral Central había acordado el pasado martes la retirada de la candidatura, auspiciada para esquivar una hipotética ilegalización de ERC que les impidiera estar en el próximo Parlament de Cataluña.

Con la barretina en la cabeza

Una de las imágenes más simpáticas de esta mañana la ha protagonizado este hombre, que ha acudido a votar al colegio electoral Ausiàs March del barrio de Les Corts con la tradicional barretina catalana. El votante ha besado su sobre antes de depositarlo en la urna, un gesto que ha captado toda la atención de las cámaras.

Un hombre ataviado con una barretina deposita su voto en la urna. Reuters

Marc Navarro, baja en el entrenamiento del Espanyol

El lateral derecho del RCD Espanyol, no ha podido entrenarse este jueves junto al resto de sus compañeros, ya que al futbolista le ha correspondido estar en una mesa electoral.

El jugador, de todos modos, ha entrado en la lista de convocados del entrenador Quique Sánchez Flores para el partido contra el Atlético de Madrid (viernes a las 21.30), en el RCDE Stadium.

Bufandas, lazos y cordones amarillos

Entre los votantes de esta mañana tampoco han faltado los complementos de color amarillo. Desde bufandas, hasta lazos en las solapas de las chaquetas, pasando por los cordones de las acreditaciones de los apoderados de los partidos independentistas. El amarillo se ha convertido ya en todo un símbolo reivindicativo del 'procés' y en una protesta por los encarcelados.

Una mujer luciendo una bufanda amarilla durante las votaciones. Efe

En Olot, 40 minutos más de votaciones

Una mesa electoral de Olot cerrará 40 minutos después de la hora oficial porque la votación ha tenido que interrumpirse por una incidencia sin especificar, según ha informado la Junta Electoral Central.

Lo mismo ha ocurrido en otra localidad gerundense, concretamente en Avinyonet de Puigventós, donde otra mesa electoral prolongará su horario por haberse retrasado en su apertura por la falta de bridas para precintar las urnas.

Marta Pascal, de dirigente a vocal

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha dejado este jueves en un segundo plano su faceta de dirigente de una formación política para centrarse en una actividad que le absorberá gran parte de las energías como es la de vocal de una mesa electoral en la ciudad de Vic (Barcelona).

El azar ha hecho que Pascal sea una de las miles de personas que el sistema moviliza en todas las contiendas electorales para hacer posible la logística de las votaciones, y a primera hora de la mañana la dirigente de PDeCAT ya ha difundido una foto suya sentada frente a la mesa electoral que le ha correspondido. Dada su condición de vocal, su voto tendrá que esperar hasta el final de la jornada.

Marta Pascal en una mesa electoral de Vic. Efe

Los cuadros de la polémica

La Junta Electoral ha obligado a la pintora Aida Martí a tapar los cuadros de su exposición 'Un románico contemporáneo', en el que aparecían imágenes de políticos catalanes en el Ayuntamiento de Balaguer, colegio electoral en las elecciones al Parlament.

La autora ha explicado que hace unos días, a petición de la junta electoral tapó los cuadros y colocó unos carteles en los que podía leerse frases como 'Estamos de luto' o 'Los cuadros serán siempre nuestros' y que estos carteles los ha tenido que quitar "porque lo ha pedido un apoderado de Ciudadanos".

"Me han dicho que si no los retiraba se podía impugnar la mesa, yo no quería, es casualidad que la sala sea colegio electoral y que sean retablos de políticos, con imágenes de ocho políticos: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Anna Gabriel, Pablo Iglesias, Miquel Iceta y Mariano Rajoy, según ha detallado.

Una joven de 18 años vota por Puigdemont

Otra de las imágenes insólitas de la jornada la ha protagonizado Laura Sancho, una joven de 18 años que cedió su voto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al no poder votar en Bruselas.

La joven, que nunca antes había votado, se ha mostrado orgullosa de haber tomado esta decisión para "ayudar" al candidato de JxCat, huido en Bélgica, y para animar a los jóvenes a implicarse en política.