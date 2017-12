Laura Sancho, la chica de 18 años que votó por Puigdemont

Además, la joven, que ha votado por primera vez, ha afirmado que con esta decisión ha querido también animar a los jóvenes en general a "involucrarse en política".

Puigdemont, al que fue a visitar a Bruselas hace unos días, le ha agradecido el gesto y "estaba muy orgulloso de que alguien joven como yo haga esto por él", según ha dicho.

Desde Twitter, Puigdemont ha colgado una fotografía del momento en que Sancho depositaba su papeleta en una urna y ha afirmado: "Hoy es un día muy importante, no para la Cataluña de hoy sino para la Cataluña del futuro. Y tú, Laura, representas este alba de esperanza. Es el momento de que la república de los ciudadanos jubile la monarquía del 155".

Avui és un dia molt important, no per la Catalunya d'avui sinó per la #Catalunya del futur. I tu Laura representes aquesta albada d'esperança. És el moment que la República dels ciutadans jubili la monarquia del 155 #JuntsxCat #21D pic.twitter.com/5v9Meq0qJE