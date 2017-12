El juez del Supremo amplía la investigación a toda la cúpula independentista del 'procés'

A punto de cumplirse el ecuador de la la campaña electoral, el juez Llarena irrumpió en la agenda catalana con una providencia de apenas cinco páginas pero de alto voltaje por su contenido. Una resolución donde especifica más de una veintena de pesquisas que trascienden del estado actual de la instrucción a los 14 miembros del Gobierno cesado de Carles Puigdemont, seis de los integrantes de la Mesa del Parlament disuelto o los líderes civiles independentistas, Jordi Sànchez (Asamblea Nacional de Cataluña) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural).

El magistrado puso la lupa en el 'gobierno en la sombra' de todo este proceso ilegal, que alcanzó su culmen con la proclamación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre en la Cámara autonómica. Para ello ordenó a la Guardia Civil, que ejerce las funciones de Policía Judicial en el proceso, que analice la función de todos los miembros del supuesto comité estratégico secesionista que estableció una hoja de ruta hacia la independencia. Un órgano conocido tras la incautación durante los registros de la 'operación Anubis' de un documento incriminatorio clave en la causa, llamado 'Enfocats', que fue encontrado en el despacho de Josep María Jové, 'número dos' de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía.

En concreto, requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) que realice un informe sobre los comportamientos «individualizados» de cada una de los integrantes de este comité. El papel que tuvieron no solo sus miembros más conocidos como Puigdemont, Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn o los líderes de ANC y Òmnium. Si no también los integrantes del segundo nivel, como la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, su homóloga en el PDeCAT, Marta Pascal, la exportavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, o los representantes de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), quienes de momento no están imputados.

La agenda de Jové

En paralelo se conoció un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que se detalla el rol que desempeñaron Rovira, Gabriel o el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que supuestamente también formó parte de ese órgano. El documento de los agentes hace referencia al «indicio 8», en alusión a una agenda Moleskine encontrada en casa de Jové. Son anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 respecto a «la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia de la república catalana», «el referéndum», «estructuras de Estado», «leyes de desconexión» y «estrategia de desobediencia».

En esas reuniones pudieron haber participado, además, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, el jurista Carles Viver i Pi Sunyer, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardá o los exdiputados autonómicos de la CUP Eulàlia Reguant y Benet Salellas, según la agenda.

Del mismo modo, la providencia de Llanera ordena a la Guardia Civil que recabe los «elementos objetivos» que puedan existir sobre si CDC, PdeCAT, ERC, Òmnium, ANC y AMI «impulsaron movilizaciones sociales para facilitar la DUI» y si se concertaron para que las plataformas abonaran partidas destinadas a diversos actos. Una estrategia para evitar la malversación de dinero público.

Sobre este aspecto, los investigadores han señalado en otro informe remitido al juzgado de Barcelona que el exconsejero de Presidencia Jordi Turull presupuestó una campaña en el exterior por 2,29 millones para el referéndum, que fue adjudicada a Focus Media, si bien la empresa se echó para atrás y el contrato no se ejecutó. Pese a ello, sí se insertaron anuncios en diarios y televisiones con un coste de medio millón de euros.