Levy: "Han intentado intimidarme un grupo de independentistas. No lo han conseguido"

La número 2 del PP por Barcelona en las elecciones catalanas, Andrea Levy, ha lamentado el acoso que ha sufrido este domingo en campaña electoral: "Han intentado intimidarme un grupo de independentistas mientras paseaba por Sant Fost de Campsentelles. Y digo que lo han intentado, no conseguido".

"No he podido hacer con normalidad un acto de campaña democrática porque he sido acosada por una serie de personas", ha explicado a los periodistas en la población barcelonesa, a la que había acudido para inaugurar un pesebre viviente.

Ha dicho que le han "rodeado permanentemente" a ella y a las personas que la acompañaban, para coaccionarles e intimidarles, aunque ha dejado claro que no lo han logrado.