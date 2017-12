Impotencia, ira y esperanza, emociones que predominan entre los catalanes

La encuesta, elaborada por el Instituto de Investigación en Ecología Emocional que ha creado la fundación, se realizó durante el mes de noviembre a través de diversas redes sociales y revela que un 20 % de los encuestados dice sentirse impotente ante la situación política, mientras que un 14 % asegura que está enfadado, un 13 % esperanzado y un 12 % triste.

Un 9 % de los encuestados afirma estar desanimado, un 8 % ilusionado, otro 8 % frustrado, un 7 % confesó que sentía miedo, otro 7 % se mostró confiado y sólo un 2 % afirmó sentirse alegre.

Según ha explicado a Efe la presidenta de la Fundació Àmbit Ecología Emocional, Mercè Conangla, que es psicóloga clínica, "estamos acostumbrados a preguntar sobre lo que pensamos, pero no sobre lo que sentimos, y eso es muy importante para salud física y emocional de las personas".

A los encuestados se les preguntó: ¿Cual es tu impacto emocional de la situación sociopolítica actual en Cataluña? y ¿Qué emociones predominan?, mientras se les ofreció la posibilidad de marcar un máximo de 3 emociones de las diez propuestas.

El 69 % de las personas indicaron que la actual situación les provoca, al menos, un impacto emocional negativo, y un 31 % aseguraron sentir la situación sociopolítica de forma positiva.

Por género, los hombres lo viven con un impacto emocional más positivo que las mujeres, y dan más valor a emociones como la esperanza, la ilusión o la alegría.

Así, el 40 % de los hombres encuestados dice sentir estas emociones positivas, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje baja al 28 %.

Por edades, la franja de personas de menos de 30 años marca una diferencia respecto al resto en cuanto a la impotencia y la frustración, con un porcentaje superior a la media total (un 37 % frente un 28 %).

Por el contrario, en la franja de personas mayores de 65 años es donde hay más esperanza y confianza que en el resto (un 30 % frente un 20 %).

La presidenta de la Fundación Àmbit Ecología Emociona, que lleva 21 años estudiando sobre las emociones y el clima social, ha anunciado a Efe que ya están haciendo otra encuesta durante este mes, que esperan que llegue a un millar de encuestados, para conocer cuales son las emociones de los catalanes ante la Navidad.

"Consideramos que es muy importante medir la temperatura de las emociones de una sociedad, tomarle el pulso, y esta encuesta nos está diciendo que hay mucha emoción reprimida, no canalizada, que hay mucha gente que no sabe qué hacer, que no controla la situación", ha indicado Conangla.

"La encuesta nos dice que tenemos una población muy estresada, lo que repercute en la salud física y emocional, y que hay muchas personas que viven la situación con tristeza, como si hubiesen perdido a un ser querido, por lo que necesitarán un periodo de duelo", ha añadido.

La psicóloga ha advertido que en función de los resultados de la encuesta pueden preverse algunos "efectos secundarios", como "estar más irritables con la familia y bajar el nivel de tolerancia con otras personas".

"Hay que tomar conciencia del mundo emocional de las personas. Se habla de lo que pensamos pero poco de lo que sentimos y por eso nos hemos propuesto medir cada mes, con ánimo de servicio y para mentalizar sobre la necesidad de más ecología emocional, cuál es el estado de ánimo de la sociedad sobre diferentes aspectos", ha avanzado Conangla.

"Que no se haya hecho gestión emocional ha provocado en Cataluña una fractura social y sólo hay que ver en esta campaña como hay políticos y tertulianos que no se escuchan. Hay que buscar fórmulas para convivir entre personas que piensan diferente, respetar, saber discrepar sin apartar a las personas y diferenciar las conductas de cada uno", ha señalado la experta.