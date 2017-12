Arrimadas pide a Puigdemont no hablar "en nombre de Cataluña" porque la perjudica

Asegura que el Govern es un "espantapájaros" de inversiones y que ganar al nacionalismo no es una utopía, sino que Cs lo tiene en la punta de los dedos, ha dicho en un acto de campaña con el líder de Cs, Albert Rivera, en el Teatre Auditori de Granollers ante más de 200 personas, que la han recibido al grito de 'presidenta'.

Rivera ha defendido que Cs es el voto útil y ha acusado al PSC de limpiar la imagen de ERC con el tripartito; de haber creado entonces las embajadas catalanas; de haber callado con la presunta trama del 3%, y de sumarse al insulto contra Cs: "Nos han insultado con las mismas palabras que usan los separatistas, pero con un problema: los separatistas les insultan igual a ellos".

Arrimadas ha advertido de que no hay suficientes "muñecos que puedan colgar de puentes que puedan tapar esta ola naranja" y las ganas de reconciliación, y ha resaltado que no sólo no harán callar a Cs --algo que no han logrado en 11 años-- sino que por primera vez va a ganar en las urnas.

2114 en lugar de 1714

Ha sostenido que Cs piensa en el futuro y en los niños que ahora nacen, con una esperanza de vida de cerca de 100 años, por lo que pide "pensar en el 2114 y no en el 1714" y de los retos futuros, algo que no hacen Puigdemont ni el exvicepresidente del Govern y cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, que no hablan de otra cosa que no sea el 'monotema', según ella.

Arrimadas ha advertido de que, aunque delante de los jueces mantengan una postura, los partidos independentistas siguen defendiendo lo mismo, y Cataluña no puede aguantar cuatro años más de proceso soberanista, de Puigdemont ni de Junqueras, y ha resaltado que Cataluña está a 14 días de empezar una nueva etapa política.

Rivera ha coincidido en señalar que quedan pocos días para que llegue el cambio, "porque declarar la independencia no es un cambio, es un desastre" y porque más nacionalismo u otro tripartito es continuismo, por lo que el único cambio posible es que gobierne Cs y que haya una mujer al frente de la Generalitat, en referencia a Arrimadas.

Ha dicho que la única forma de que la continuidad del independentismo no dependa de CatECP es que tenga poca representación, y ha señalado que otras opciones tratan de reventar actos de otros partidos: "Ellos son los otros, los que no respetan las leyes y la democracia. Nosotros somos los catalanes demócratas".

Nostálgicos del bipartidismo

Ha advertido a los nostálgicos del bipartidismos que España ha cambiado y ha avisado de que se equivocan los que piensan que el presidente de Cataluña lo van a elegir el del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un despacho, porque lo van a elegir los catalanes.

Rivera ha citado un discurso de hace tres años del Rey Felipe VI en el que aseguró que los españoles ya no eran enemigos entre ellos, algo que a él le gustaría creer, y ha acusado a los independentistas de haberse aprovechado de las carencias de España y de gobiernos "perezosos que no sabían pedir perdón y no sabían sacar la mano de la caja".

Ha dicho que los partidos independentistas dijeron que el 1-O era el voto de la vida, pero para Cs lo es el del 21-D, y les ha dado una "mala noticia: esta vez sólo se puede votar una vez", tras lo que ha advertido de que un ejecutivo independentista nunca remará en la misma dirección que el resto de España, sino que tratará de hundir el barco, mientras que Cs quiere llevarlo a buen puerto.

Han hecho su primer mitin en Granollers, donde la madre de Rivera tiene un comercio en el que este mismo martes han aparecido unos carteles que denunciará a la Policía, sobre lo que Arrimadas ha advertido: "Todos los insultos, amenazas y ataques, lo que hacen es reafirmarnos en la necesidad de acabar esta locura".