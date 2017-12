Los exconsellers excarcelados piden libertad de los cuatro que siguen presos

Seis exconsellers del Govern -Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull-, han salido hoy de prisión horas antes del arranque de la campaña del 21D, pero el juez ha decidido que Junqueras, Forn y "los Jordis" sigan en la cárcel para evitar que vuelvan a incitar a una "explosión violenta".

Desde Twitter, poco después de su puesta en libertad, Rull ha escrito: "Salimos de la cárcel con nuestras convicciones más fuertes que nunca. Gracias por el apoyo extraordinario que hemos recibido. No estamos todos: Junqueras, Forn, Cuixart y Sánchez, ¡el pueblo de Cataluña ganará vuestra libertad!".

"¡Gracias a todos por tanto! Hoy salimos de la cárcel pero aún faltan Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart", ha afirmado a su vez Turull.

También desde Twitter, Mundó ha destacado: "Después de 33 días y 33 noches, recuperamos la libertad. Un agradecimiento infinito por el apoyo recibido y una tristeza inmensa por los compañeros encarcelados".

"Cuando me he despedido de Oriol Junqueras en la celda que hemos compartido, le he prometido que no descansaremos hasta conseguir la libertad de todos", ha añadido.

Por su parte, Romeva también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas, aunque ha advertido: "Hoy salimos de la cárcel pero lo hacemos sin Oriol, sin Joaquim, sin los Jordis. Pensemos en ellos, cuidémoslos cada día y, sobre todo, dignifiquémoslos el 21 de diciembre. Que gane la democracia".

En términos parecidos se ha expresado Bassa en un tuit tras su puesta en libertad: "Volviendo a casa después de un mes largo y duro. Gracias a vosotros ha sido más fácil. Nos falta la libertad de Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart. No estamos todos".