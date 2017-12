Villarejo pide derrotar al independentismo, al que compara con el "golpe de 1936"

El PSC ha abierto la campaña de las elecciones del 21 de diciembre con un acto en el Teatre Juventut en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ante seiscientas personas.

Antes de la intervención del candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, han intervenido también Villarejo, así como el número tres de su candidatura y exlíder de Unió, el exconseller Ramón Espadaler, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el secretario tercero de la Mesa del Parlament, David Pérez.

Villarejo ha reivindicado la candidatura del PSC, en la que "convergen ideologías muy distintas", para "derrotar de forma definitiva y rotundamente a las fuerzas secesionistas, porque son un peligro muy serio y lo siguen siendo para el futuro del país".

El también exeurodiputado de Podemos ha tachado al Govern que presidió Carles Puigdemont de "antidemocrático, carente de honradez, despótico y autoritario, cuya autoridad ha consistido en la sistemática violación de leyes y principios democráticos".

"No podemos tener ningún tipo de contemplaciones y hay que denunciarlos en la medida que han violado la democracia como no había precedente en la historia de España, y debería remontarse al periodo del golpe militar del 36", ha afirmado Villarejo.

Espadaler ha reivindicado el pacto electoral entre el PSC y Units per Avançar (fuerza heredera de la extinta Unió), que ha justificado en que ambas formaciones han priorizado "lo que nos une, que es más de lo que nos separa", ante la "trascendente encrucijada" actual.

"Hay quien quiere tener un presidente de la república de Cataluña. Otros, a un presidente de la comunidad autónoma de Cataluña. Nosotros queremos tener al 131 presidente de la Generalitat en la persona de Miquel Iceta", ha dicho Espadaler, que ha dicho que la lista de Iceta "apuesta por un Govern de todos".

La alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, número dos del partido, ha asegurado que el PSC "se dejará la piel" para "dejar atrás la confrontación que el independentismo ha sembrado en los últimos meses" y a un Carles Puigdemont que "cree que Cataluña puede gobernarse en base al último tuit que aparece en las redes".

"No se puede gobernar Cataluña con rabietas de niños consentido. Como no me hacen caso en Madrid, monto un referéndum para irme de España. Como no me hacen caso en Europa, monto un referéndum para irme de Europa. Cualquier día tropezará, caerá y querrá montar un referéndum contra la ley de la gravedad. No es serio", ha criticado.