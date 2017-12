Rufián y el heliocentrismo

Al diputado de ERC Gabriel Rufián no solo no le molesta ser el centro de la polémica, sino que él mismo trata de fomentarla. Al precio, en ocasiones, de hacer el ridículo. Ayer, el portavoz adjunto de la formación en el Congreso quiso dar la nota y comparó la situación de los ‘exconsellers’ encarcelados con "los juicios de Galileo Galilei", quien "de rodillas tuvo que confesar ante un tribunal inquisitorial que la Tierra era plana". Una afirmación que reiteró en distintas intervenciones. Sin embargo, lo que Rufián desconoce es que a Galileo no se le procesó por sostener que la Tierra era redonda, sino por defender el heliocentrismo. Algo que el diputado de ERC aspira a refutar: en los mundos de Rufián, todo gira alrededor de sus ocurrencias.